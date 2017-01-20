بشرى اسطفان الدويهي، جريحة هجوم إسطنبول الإرهابي، كيف أصبحت؟!

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خرجت بشرى اسطفان الدويهي من مستشفى كليمنصو الى منزل ذويها، والتي أصيبت في اعتداء اسطنبول الإرهابي، على أن تتابع علاجها تدريجيا.





وكان استقبل عضو كتلة لبنان الحر الموحد النائب اسطفان الدويهي للاطمئنان على صحة ابنته، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، عقيلة رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية السيدة ريما فرنجية والنائبين نقولا غصن وخضر حبيب وعقيلته.





وعاد الدويهي أيضا من الوزراء والنواب السابقين: فارس بويز، جان عبيد، طلال المرعبي سجعان قزي، إضافة الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، السيدة صونيا فرنجية الراسي، قائد الدرك السابق العميد تيودور مكاري ونجله المهندس زياد مكاري.