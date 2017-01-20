عملية نوعية للأمن العام.. لبنان ينجو من كارثة

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اشارت مصادر أمنية لصحيفة "البناء" الى أن "الأمن العام نفذ عملية أمنية نوعية كشف خلالها خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات أمنية في مناطق لبنانية عدة".

واشارت المصادر الى انه سيتم الإعلان عن تفاصيل تلك العملية في غضون أيام قليلة.

وكان وزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف نوّه بجهود العسكريين وتضحياتهم المبذولة لحماية الحدود والحفاظ على سلامة أهالي البلدات والقرى المحاذية لها، وخلال تفقده رافقه قائد الجيش العماد جان قهوجي وعدد من كبار الضباط، الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشرقية في منطقة عرسال، أشاد الصراف بالروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها رغم وعورة الجبال والظروف القاسية في المنطقة، مشدداً على متابعة قضيّة رفاقهم العسكريين المخطوفين وبذل أقصى الجهود لكشف مصيرهم وتحريرهم.

وأكد أنّ المؤسسة العسكرية تشكّل الدعامة الأساسية لاستقرار الوطن ونهوضه الإنمائي والاقتصادي، وحصنه المنيع في مواجهة الإرهاب والعدوّ الإسرائيلي، وكلّ يدٍ تمتدُّ للنيل من وحدته ومسيرة سلمه الأهلي.