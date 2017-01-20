إطلاق ريشا في غضون ساعات؟

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انشغلت القوى السياسية والأجهزة الامنية أمس بخطف المواطن سعد ريشا في البقاع اول من امس.

واكدت مصادر وزارية لـ»الأخبار» أن الخاطفين باتوا معروفين، وكذلك المنطقة التي يُحتمل أن يكون الخاطفون قد نقلوه إليها.

وقالت المصادر إن الجيش يمارس ضغطاً عسكرياً كبيراً على الخاطفين، وثمة تعاون بين الأجهزة الامنية المختلفة بهدف تحرير ريشا.

ولفتت المصادر إلى أن القوى السياسية النافذة في البقاع الشمالي تدعم الاجهزة الامنية، وتتصل بعائلات الخاطفين وتحثها على الضغط على أبنائها لإطلاق المخطوف.

وتوقّعت المصادر أن يؤدي عمل الجيش والأجهزة الأمنية إلى نتيجة إيجابية في غضون ساعات.