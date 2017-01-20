الإعلام المرئي اليوم: قدوة أم لعبة؟

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شربل الجميّل-





منذ انطلاق مسيرته نهاية الأربعينات، اعتبر الإعلام المرئي رائداً في التأثير الإجتماعي، إن لم يكن المؤثر الأول، وما زال. بعد تفوقه على الأثير الإذاعي في أنه يجمع البصر والصوت، جذبت هذه الآلة "العجيبة" انتباه الناس وأسرت أوقاتهم، حتى أضحت تمثّل بالنسبة إليهم، شيئاً من مظاهر التفوّق البشري الإبداعي، فرهنوا لها كلّ الإجابات وسلّموها كلّ الأسئلة.

توزّع انتباه الجمهور على البرامج التثقيفية والإخبارية التي طبعت مراحل الإنطلاق الأولى للتلفزيون، ما فتح شهية المعلنين للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين. مع استعار الحرب الباردة، استُخدم التلفاز كأداة بروباغاندا بهدف تشكيل رأي عام سياسي، ليُغدَق عليه، كما صاحبة الجلالة، لقب السلطة الرابعة.

تقمّصت البرامج التلفزيونية البرامج الإذاعية، فأضحت تقيم الإعدادات نفسها للسكيتشات والتثميليات والبرامج الغنائية والأخبار، مع إضافة العامل المفصليّ الأكبر: الصورة. لم يطل الأمر حتى ارتأى أصحاب العقائد افتتاح قنوات البث، كما ذوي التوجهات المحافظة والليبرالية على حدّ سواء، وسهّلت الحرية الشخصية في الأنظمة غير الشيوعية معاملات الشركات المالكة للقنوات، ليتحوَّل الإعلام المرئي إلى أداة تثقيفية تلقينية.

مع تعمّق ظاهرة العولمة الإعلامية، التي نفحتها طفرة الأقمار الصناعية، سَكِرَت المرئيات بحجم التأثير الذي بات تحت مرماها، فانتقلت من التقليد إلى التوسّع البرامجيّ، وهنا كان مفترق الطرق.

العولمة بمفهومها كيان مسافر متنقّل شامل، وإن كان تأثيها المركزي على الجمهور المتابع، إلا أنها لم تستثني المؤسسات الإعلامية المرئية في الدول النامية أو تلك التي تحاول العصرنة على النمط الغربي، الذي بقي قطباً وحيداً بعد انهيار البروباغاندا السوڤياتية، سياسياً وثقافياً.

من هذا المنطلق، واعتماداً على تاريخ الريادة اللبنانية في ميدان الإعلام المرئي في الشرق الأوسط منذ خمسينيات تلفزيون لبنان، بدأت المحطات اللبنانية الخاصة، ببث برامج ترفيهية تقليدية في تسعينيات الإحباط، وهو ما كان مقبولاً ومرحّباً به في حينه؛ إلا أنه ولحظة دقت عقارب الألفية الأولى، حدث شيءٌ ما غير متوقع: رفعت القنوات المحلية سقف المخاطرة، وبدأت البرامج الترفيهية تأخذ منحىً أقلّ ما يقال فيه أنه يركّز على الصورة بمعزل عن الجودة، فازداد الماكياج النافر وقَصُرَت الملابس وغابت الرقابة على المفردات وتكاثرت الشخصانية البرامجية التي تركّز على مهاجمة أشخاص وتمحوُر حلقات حول أفراد بذاتيتهم، ما زرع فكرة تلفزيون الواقع، الذي رغم انتشاره لم يثبت جدواه، فاقتصرت متابعات الجمهور له على الفضول الإجتماعي، قبل أن يكتشف المتابعون أنفسهم بعد برهة أن ما هو "واقع"، ليس سوى تمثيل حيّ لسيناريو، في أغلب الأحيان.

حتى هذه الحدود التي تقدّم سردها، كان النقد يتماوج حول البرامج "المُحدّثة" على شفير الرفض، أما مؤخراً، وبالتحديد منذ أن طوت السنة العاشرة من الألفية الجديدة نفسها، حتى بدأت البرامج تنحطّ، والذوق العام يُخدَش. ما يحدث الآن على الشاشات لهو قمة الحضيض الأخلاقي. تحوّل لعبة تستهتر بالقيمة المقدسة للإمرأة الشرقية، فتخلع عنها ما يسترها، وتكسيها ببذاءة لفظية وحركية، مع تغييب للحد الأدنى من الرقابة المؤسسية... كلّ ذلك طمعاً بالكعكة الإعلانية. إنحدرت على ما يبدو النُظُم دون الأحمر، فتسيّدت السفاهة الشاشات.

إن كان من حق الناس أن تستقلّ في منازلها وتشاهد ما تحلو وتقلّب كيفما شاءت من الشاشات، إلا أنه لا يحق للقنوات أن تبثّ كلّ ما تفكّر به؛ فكلّما انطلقت حلّة جديدة في برنامج ما، جرّت وراءها صرعة برامجية. كان أورويل على حق: "السفاهة تنتشر أكثر من الثقافة". الخوف كلّ الخوف، أن تستمرّ ظاهرة السطحية الفارغة هذه كعادة مضطردة، فتطغى مع الوقت على العمق الثقافي التحليلي للمجتمع، وتفوق في تأثيرها تأثير المدارس على الطفولة، فتنتصر كهدّامة للبنى المجتمعية، وائدةً المُثُل عينها التي أئتمنت على نصبها.

البشرية تتقدّم بتقدّم مجتمعاتها وهي تحفظ المبادىء التي قامت عليها: لا تدع أي عنصر من عناصرها أن يحطّها ويسحبها إلى الأسفل، فتشذّب ما يعتريها من آفات دخيلة وتمنع تمددها، لتنتهي منيعةً صحية وتثبت جدارة وجودها وإرثها، مسلّمةً أمانتها إلى أجيال جديرة، وقيّمة على القيَم.