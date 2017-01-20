١٥٥٣٢١ راكبا مرّوا في مطار بيروت خلال عشرة أيام

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لا يزال موضوع معالجة مشكلة الطيور في محيط مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يستأثر باهتمام المسؤولين لايجاد الحلول لهذه المشكلة وسط جدل حول طرق المعالجات الجارية وفعاليتها.

انطلاقا من ذلك يبقى سؤال مطروح من قبل المسافرين عبر المطار عما اذا كانت السلامة مؤمّنة في المطار مئة بالمئة وهذا بدوره ينعكس على الخارج تزامنا مع امكانية زيادة الحركة السياحية تجاه لبنان. فهل تكفي التطمينات التي تصدر من هنا وهناك عبر وسائل الاعلام للمسافرين، أم ان الوضع بات يحتاج الى عمل استثنائي في مرحلة تعتبر أيضا استثنائية لوضع النقاط على الحروف وتحمّل المسؤوليات.



وعلى صعيد حركة المطار، فقد بلغ مجموع الركاب خلال الأيام العشرة الماضية ١٥٥ الفا و٣٢١ راكبا توزعوا على ٦٨١٧٠ راكبا وصلوا الى لبنان و٨٧٠٩٢ راكبا غادروا لبنان و٥٩ راكبا بطريق الترانزيت.



وبلغ مجموع الرحلات الجوية ١٦٣٥ رحلة منها ٨١٧ رحلة وصول الى لبنان و٨١٨ رحلة إقلاع من لبنان.



ومن الشخصيات التي استخدمت المطار خلال الأيام القليلة الماضية:

بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان عاد من روما.

الرئيس أمين الجميّل عاد من القاهرة.

النائب وليد جنبلاط غادر الى باريس.

الوزير السابق الياس بو صعب غادر الى دبي.

الوزير السابق طارق متري غادر الى باريس.

الوزير السابق وليد الداعوق عاد من الجزائر.

الوزير السابق جهاد أزعور غادر الى أربيل.

الوزير السابق جوزيف سركيس عاد من روما.

الوزير السابق آلان طابوريان عاد من أثينا.

الوزير السابق ماريو عون عاد من باريس.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامه عاد من باريس.

المدير العام للمغتربين هيثم جمعه غادر الى لاغوس في زيارة تشمل أيضا أبيدجان.

مدير عام وزارة المال آلان بيفاني عاد من أبوظبي.