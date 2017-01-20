عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 كانون الثاني 2017

البناء: أوباما يُمضي ليلته الأخيرة حزيناً... ومخابراته تنعى «الربيع العربي»
هل يخاطب عون مجلس النواب: النسبية تعيد مقاعد مسروقة وهذا شأن دستوري؟
هدوء تشريعي يتفادى قانون الانتخاب... والمشنوق يربط الأحزمة للإقلاع بالستين
الأخبار: التيار: لا انتخابات بلا قانون جديد
الديار: قاسم لـ«الديار»: عون لن يتبدل... ونرفض ابتزازنا بالمساعدات السعودية
هكذا هي علاقاتنا مع الحريري و«القوات»... وباقون في سوريا بعد حلب
النهار: تشريع يُطلق القمقم الاجتماعي المحتقن
الجمهورية: افكار إنتخابية بالجلمة .. ولا اتفاق
المستقبل: التشريع يُستأنف الخميس: إقرار تعديلات قانون الإيجار وبتّ ملف متعاقدي الإعلام خلال 10 أيام
لبنان للعالم: «الاستجابة» لأزمة النزوح أو عولمة العواقب
اللواء: تعديلات تمرّر قانون الإيجارات.. والتمويل يعرقل تثبيت المتقاعدين
الحريري يطالب بـ10 مليارات دولار لمواجهة أزمة النزوح السوري
الأنوار: نواب اعترضوا على قانون الايجارات قبل اقراره في الجلسة التشريعية
البلد: استعدادات استثنائية في واشنطن لتنصيب ترامب
l'orient le jour: Le Parlement vote deux lois fondamentales... mais sans garantie sûre de leur applicabilité
the daily star: Parliament maintains momentum on bills