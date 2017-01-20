عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 كانون الثاني 2017

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البناء: أوباما يُمضي ليلته الأخيرة حزيناً... ومخابراته تنعى «الربيع العربي»

هل يخاطب عون مجلس النواب: النسبية تعيد مقاعد مسروقة وهذا شأن دستوري؟

هدوء تشريعي يتفادى قانون الانتخاب... والمشنوق يربط الأحزمة للإقلاع بالستين



الأخبار: التيار: لا انتخابات بلا قانون جديد





الديار: قاسم لـ«الديار»: عون لن يتبدل... ونرفض ابتزازنا بالمساعدات السعودية

هكذا هي علاقاتنا مع الحريري و«القوات»... وباقون في سوريا بعد حلب



النهار: تشريع يُطلق القمقم الاجتماعي المحتقن

الجمهورية: افكار إنتخابية بالجلمة .. ولا اتفاق



المستقبل: التشريع يُستأنف الخميس: إقرار تعديلات قانون الإيجار وبتّ ملف متعاقدي الإعلام خلال 10 أيام

لبنان للعالم: «الاستجابة» لأزمة النزوح أو عولمة العواقب



اللواء: تعديلات تمرّر قانون الإيجارات.. والتمويل يعرقل تثبيت المتقاعدين

الحريري يطالب بـ10 مليارات دولار لمواجهة أزمة النزوح السوري



الأنوار: نواب اعترضوا على قانون الايجارات قبل اقراره في الجلسة التشريعية



البلد: استعدادات استثنائية في واشنطن لتنصيب ترامب



l'orient le jour: Le Parlement vote deux lois fondamentales... mais sans garantie sûre de leur applicabilité



the daily star: Parliament maintains momentum on bills