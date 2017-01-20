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أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 كانون الثاني2017

20
JANUARY
2017
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر في المعارضة التركية إنّ نجاح مؤتمر أستانة في تثبيت الهدنة بشروط الدولة السورية وروسيا لجهة تسليم الجيش السوري المواقع الحساسة كمياه بردى والتزام الفصائل بفصل وجودها عن النصرة سيعني تراجع مكانة رئيس المخابرات التركية حقان فيدان الذي يقف وراء دعم الجماعات المسلحة وينسّق بينها وبين النصرة، كما سيعني تقدّم رئيس الحكومة بن علي يلدريم الذي يراهن على تطبيع سوري ـ تركي.

خفايا

أكد مصدر سياسي متابع أنّ فرصاً كبيرة لا تزال متاحة للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية، يعتمد نظام الاقتراع النسبي، وذلك بفعل إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعه القوى السياسية الوازنة في البلد، رغم محاولات العرقلة التي يقوم بها بعض المستفيدين من بقاء الأوضاع السيئة على حالها…

 

 

النهار: أسرار الآلهة

ما قيمة الهبة ؟...

أعلنت الجامعة الأميركية عن أكبر هبة تلقتها منذ تأسيسها لكنها تكتّمت عن قيمة المبلغ.

 

أي تكريم...

قال إعلامي لجهة تحضّر لتكريمه: "كان الأفضل عدم ترك حلفائكم يوجهون لي الإهانات".


6,4 ملايين...

تقدّر تقارير للأمم المتحدة عدد سكان لبنان حالياً بـ4,4 ملايين نسمة إضافة الى مليوني لاجئ


لا قلق...

يؤكّد مسؤول في إدارة الطيران أن البلبلة التي أحدثتها الطيور في لبنان لم تستدع زيارات واستفسارات دولية قلقة.

 



الجمهورية: أسرار

دور

يؤكد أحد الأحزاب أن دور أحد قياديّيه الذي أثار لغطاً نتيجة إستقالته يبقى محفوظاً وهو من ركائز الحزب.


قطيعة

بلغت العلاقة الفاترة بين كتلة نيابية وأحد نوابها مرحلة القطيعة، بما يوحي أن النائب لن يكون على لوائح مرشحيها في الإنتخابات المقبلة.


عودة

لوحظ خلال اليومين الماضيين عودة الجيش الى استهداف مواقع المسلّحين في جرود السلسلة الشرقية بالمدفعية الثقيلة بوتيرة مرتفعة بعدما كان قد توقّف خلال الفترة الماضية.

غياب

إستاءت جهات سياسية فاعلة من أحد المسؤولين لغيابه عن السمع بضعة أيام متهرِّباً من البحث معها في ملف حسّاس.


توافق

تخشى أطراف سياسية من وجود توافق ضمني بين قطبين بارزين على إبقاء القديم على قدمه في شأن إستحقاق حساس ومنع أي تجديد فيه.

تأكيد

تؤكد جهات فاعلة أن حماسة أحد الوزراء النافذين واندفاعه في مواقف تقلق حلفاءه لن تصل به الى تخطّي الخطوط الحمر في التحالف معهم.

لغط

زار موفد مرجع كبير مقراً حزبياً لتوضيح لغط أثاره موقف حسّاس أدلَى به المرجع خلال زيارة الى الخارج.

 


المستقبل: يقال

إنّ أوساطاً مراقبة في طهران توقفت عند الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي اتخذتها السلطات حول برج «بلاسكو» المنهار وأثارت تساؤلات عما إذا كان الحادث مفتعلاً، سيما وأنّ ما لفت الانتباه في هذه الإجراءات مسارعة قوات من فرقة «القبعات الخضر» الى تطويق المكان ومنع الاقتراب منه.

 


اللواء: اسرار

لغز
لم توضع آلية لمتابعة ما دار في لقاء رسمي – حزبي حول قانون الانتخابات الجديد!

غمز

وضعت أرقام مقلقة بالنسبة للناخبين في حال تبدّلت التحالفات، من شأنها أن تحجم وضعية رئيس حزب معروف.

همس

لم يقلّل دبلوماسي عربي من إمكانية أن يفتح مؤتمر دولي يعقد حول الأزمة السورية الباب لحلّ بآليات جديدة!

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