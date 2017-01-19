النائب الان عون: النظام النسبي هو الأمثل الذي يغير في سلوك الناخب ونظرة الأطراف للتنافس

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أكد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب الآن عون في حديثه لبرنامج لشو القانون ان اعتماد المعيار الواحد في اي قانون مختلط يسهل إمكانية التوافق بين الأطراف.مؤكدا أن النظام النسبي هو الأمثل الذي يغير في سلوك الناخب ونظرة الأطراف للتنافس وطرح ممثلين أقوياء على لواءحها وطرح لواءح متنوعة.

من جهته عضو الهيئة الإدارية لجمعية ديمقراطية الانتخاب سعيد صناديقي لفت الى ان انطلاق الأطراف من فكرة الربح والخسارة لأي قانون وعدم الأخذ بعين الاعتبار للقوى غير الممثلة في المجلس يجعل الصيغ المطروحة غير عادلة مشيرا الى ان اي نظام عادل مختلط او نسبي من شأنه أن يحفز مشاركة الشريحة المعتكفة عن المشاركة في الاقتراع.

وكشف أن الاقتراح باعتماد الصوت المتعدد او الصوت المحدود انطلق لمحاكاة المعارضين للأخذ بصوت واحد نائب واحد التي اعتمدت كقانون انتخابي في انتخابات التيار الداخلية وكانت ناجحة لكن البعض اعتبرها مشابهة لمفاعيل النسبية من هنا جاء طرح الاقتراع المتعدد للتخفيف من مفاعيل الاقتراع النسبي في النظام المذكور .

عون أكد أن اقتراح نظام الصوت المحدود الذي يقوم على الاقتراع المتعدد جاء بعد رفض مساعي التيار التوافق على اعتماد النسبية بحجة سلاح حزب الله وهي حجة غير واقعية ولكن لا بد من مراعاتها وايضا وتحفظ بعض الأقليات وبينها الطائفة الدرزيةومن هنا بدا البحث في مشاريع قوانين وصيغ مختلفة .