فيديو ينشر لأول مرة من داخل ملهى اسطنبول لحظة الهجوم

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نشرت قناة "دي خبر" التركية لقطات جديدة تُظهر منفذ الهجوم داخل الملهى الليلي، بعد تنفيذه للمجزرة التي أسفرت عن مقتل 39 شخصا ليلة رأس السنة في اسطنبول.

وتُظهر اللقطات قيام منفذ الهجوم "عبد القادر ماراشيبوف" بمحاولة إلقاء قنبلة "فلاش بانغ" على مجموعة من الأشخاص المختبئين، وتقوم هذه القنبلة بجعل من يتعرض لها يصاب بالعمى والدوار وفقدان الشعور بما يدور حولهم لمدة 10-15 ثانية، وكان يهدف من خلال ذلك إلى جعل المختبئين تحت تأثير القنبلة ليتسنى له الخروج.

لكن ما حدث هو أن المنفذ تعرض لعدة لكمات من قبل شخص اسمه "ت.ب"، الذي سعى لحماية خطيبته، مما أدى إلى انفجار القنبلة بيد المنفذ، وتعرض لتأثيرها لمدة 10 ثواني قبل أن يستجمع قواه ويخرج من الملهى، ليظهر كأنه أحد ضحايا الهجوم مما سهل خروجه.