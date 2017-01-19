بالصور: "زياد انتبه عالولاد"... ورحلت نجاة على طريق حريصا!

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أوصت زوجها زياد بالإهتمام بولديهما، طلبت دفنها في مسقط رأسها، تناولت مادّة سامة، وأنهت حياتها. على هذا الوقع أمضت نجاة وديع لطيف ساعاتها الأخيرة بعد زيارتها مزار سيدة لبنان في حريصا.



بكلمات مؤثرة تعكس هول الحزن العميق، التي عاشته قررت نجاة انهاء حياتها, تاركة وراءها رسالة تقول فيها "انا الموقعة ادناه ن. و. ل، انا قررت اوضع حد لحياتي، ما حدا خصو، انا تعبت من كل شي، ما بدي شي الّا زياد ينتبه على الأولاد... أنا تعبت تعبت تعبت..", طالبة من الذي يجد الورقة ان يتصل بزوجها زياد تاركة رقم هاتفه.



وانهت الرسالة بتجديد طلبها " زياد انتبه عالأولاد.. دفنوني بجورة الترمس مش بغادير"، قاصدة ان تُدفن في مسقط رأسها وليس مسقط رأس زوجها.



على الأثر، نشرت قريبة الراحلة صورة على موقع "فايسبوك" تجسّد مجموعة لحظات عاشتها مع الراحلة نجاة، وعبّرت فيها عن حزنها لوفاتها.