living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ليس في عهد ميشال عون!

19
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة اخبار الـOTV المسائية 
قد يكون من المفيد التذكير بسلسلة الاستحالات الموهومة التي سقطت منذ نهاية أيار 2014 حتى اليوم ... في البداية قيل أنه لا يمكن - على سبيل المثال - أن يتفق ميشال عون مع سمير جعجع ... فاتفقا ... بعدها قيل أنه لا يمكن أن يبلغ التوافق الرئاسي سعد الحريري ... فصار أحد أبرز أركانه ... وطيلة عامين ونصف، ظل البعض يقول أنه لا يمكن أن يكون رئيساً للجمهورية ... فكان ... بعدها استمرت مقولات الاستحالات الموهومة: لن تشكل حكومة بسرعة ... فتشكلت ... ولن يتم الاتفاق على بعض البنود في البيان الوزاري ... فمرت بساعات ... ولن ولن ولن ... فكان وكان وسيكون ... اليوم يحاول البعض - وللمفارقة أنه البعض نفسه - رسم استحالة موهومة أخرى ... من نوع أنه لن يكون هناك قانون جديد للانتخابات النيابية ... وأنه لن تكون هناك نسبية ... وأنه في أيار المقبل سيكون الجميع مجدداً أمام المأزق السابق: إما الستين وإما التمديد ... ومرة جديدة ستسقط الاستحالة الوهم ... وسيكون هناك قانون ... وستكون هناك انتخابات ... لا بل سيكون القانون شرطاً للانتخابات ... وإلا فكل الخيارات متاحة ومفتوحة ... الثابتة الوحيدة المسلم بها، أنه لن يسمح في عهد ميشال عون بأن تغتصب الإرادة الشعبية ... لأن الشعب لم يعد يتيماً ... تكفينا أخبار اغتصاب الأيتام، حيث لا من يحميهم ... كما تكشف هذه الاعترافات، في نشرة الأخبار المسائية.

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout