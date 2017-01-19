ليس في عهد ميشال عون!

A + A -

مقدمة نشرة اخبار الـOTV المسائية

قد يكون من المفيد التذكير بسلسلة الاستحالات الموهومة التي سقطت منذ نهاية أيار 2014 حتى اليوم ... في البداية قيل أنه لا يمكن - على سبيل المثال - أن يتفق ميشال عون مع سمير جعجع ... فاتفقا ... بعدها قيل أنه لا يمكن أن يبلغ التوافق الرئاسي سعد الحريري ... فصار أحد أبرز أركانه ... وطيلة عامين ونصف، ظل البعض يقول أنه لا يمكن أن يكون رئيساً للجمهورية ... فكان ... بعدها استمرت مقولات الاستحالات الموهومة: لن تشكل حكومة بسرعة ... فتشكلت ... ولن يتم الاتفاق على بعض البنود في البيان الوزاري ... فمرت بساعات ... ولن ولن ولن ... فكان وكان وسيكون ... اليوم يحاول البعض - وللمفارقة أنه البعض نفسه - رسم استحالة موهومة أخرى ... من نوع أنه لن يكون هناك قانون جديد للانتخابات النيابية ... وأنه لن تكون هناك نسبية ... وأنه في أيار المقبل سيكون الجميع مجدداً أمام المأزق السابق: إما الستين وإما التمديد ... ومرة جديدة ستسقط الاستحالة الوهم ... وسيكون هناك قانون ... وستكون هناك انتخابات ... لا بل سيكون القانون شرطاً للانتخابات ... وإلا فكل الخيارات متاحة ومفتوحة ... الثابتة الوحيدة المسلم بها، أنه لن يسمح في عهد ميشال عون بأن تغتصب الإرادة الشعبية ... لأن الشعب لم يعد يتيماً ... تكفينا أخبار اغتصاب الأيتام، حيث لا من يحميهم ... كما تكشف هذه الاعترافات، في نشرة الأخبار المسائية.