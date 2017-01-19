ماذا فعل وزير الدفاع يعقوب الصرّاف في عرسال؟!

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تفقّد وزير الدفاع الوطني الأستاذ يعقوب الصرّاف يرافقه قائد الجيش العماد جان قهوجي وعدد من كبار الضباط، الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشرقية في منطقة عرسال، حيث جال في مراكزها المتقدّمة واطلع على إجراءاتها الميدانية وأوضاعها الحياتية واللوجستية، ثمّ استمع الى إيجاز حول انتشار القوى العسكرية ومهمّاتها في ضبط الحدود ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

وقد نوّه الوزير الصرّاف بجهود العسكريين وتضحياتهم المبذولة لحماية الحدود والحفاظ على سلامة أهالي البلدات والقرى المحاذية لها، وأشاد بالروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها رغم وعورة الجبال والظروف القاسية في المنطقة، مشدداً على متابعة قضيّة رفاقهم العسكريين المخطوفين وبذل أقصى الجهود لكشف مصيرهم وتحريرهم.

وأكد أنّ المؤسسة العسكرية تشكّل الدعامة الأساسية لاستقرار الوطن ونهوضه الإنمائي والاقتصادي، وحصنه المنيع في مواجهة الإرهاب والعدوّ الإسرائيلي، وكلّ يدٍ تمتدُّ للنيل من وحدته ومسيرة سلمه الأهلي.