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وديع كنعان: لتعاط مسؤول حفاظا على صورة لبنان السياحية

19
JANUARY
2017
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اكد الامين العام لنقابة اصحاب الفنادق في لبنان وديع كنعان  ان القطاع السياحي مر عليه الكثير منذ العام ٢٠٠٥ وحتى اليوم، وتحمل واستمر بالمبادرة والاصرار، واشار كنعان في حديث الى اذاعة لبنان الحر الى ان كانت هناك حالة ضياع في بداية التعاطي مع ملف النورس والمطار على المستوى الرسمي، والآن باتت الامور اكثر في الاطار العلمي والعملي، لاسيما ان التعامل مع هكذا حالات بالشكل الذي تم ليس اختراعا لبنانيا، بل اجراء متبع في اميركا واوروبا والعالم".


واعتبر كنعان انه في ما خص الوضع السياحي، ونحن في طور التحضير للموسم السياحي المقبل، فالاكيد اننا نفضل الابتعاد عن اي دعاية سيئة عن لبنان، وعدم تضخيم اي اشكالية وتكبيرها، لان الخاسر لن يكون الفندق او المطعم، بل الاف العائلات اللبنانية اذا غير السياح وجهتهم، وبالتالي فاي مصيبة ستصيب الجميع".


وقال كنعان " صحيح ان مشكلة النفايات بحاجة الى معالجة نريدها على اساس بيئي وصحي امس قبل اليوم، ولكن يجب ان لا نضيف مشكلة اقتصادية بل نتعاطى مع كل ازمة بحسب حجمها بعلم ومنطق واصرار على المعالجة، بلا تضخيم وبما يخدم مصلحة الجميع".


وناشد كنعان الاعلام اللبناني المسؤول بالتعاطي مع المسألة بوعي ومسؤولية وبلا تضخيم، لاسيما عبر الفضائيات".

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