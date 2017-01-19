الرئيس عون لوفد مكتب راعوية الشبيبة في الدوائر البطريركية المارونية: عهدي لكم ولجميع اللبنانيين ان اعمل كي يعود لبنان افضل مما كان

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد مكتب راعوية الشبيبة في الدوائر البطريركية المارونية، ضم المعاون البطريركي المشرف على الدوائر البطريركية المطران جوزف نفّاع، ومنسق مكتب راعوية الشبيبة الخوري توفيق بو هدير مع منسقي واعضاء لجان العمل فيه من مكرّسين وعلمانيين، فضلاً عن مرشدي ومسؤولي لجان الشبيبة في الابرشيات المارونية. وقدّم الوفد للرئيس عون التهنئة والمعايدة، واطلعه على مشروع الايام العالمية للشبيبة المارونية الصيف المقبل الذي يتولى مكتب الشبيبة التحضير له، كما حمل تحيات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

وتمنى المطران نفّاع خلال اللقاء، ان يكون حدث الايام العالمية للشبيبة فرصة لاستعادة الشباب المغترب ثقته وفخره بالانتماء الى بلده الامّ لبنان. والقى الخوري بو هدير كلمة شكر الله فيها على الرجاء الذي اعطاه لشبيبة لبنان مقيمين ومغتربين، بانتخاب الرئيس عون لمستقبل افضل في وطن الرسالة كما قال عنه قداسة البابا القديس يوحنا بولس الثاني، رسالة نموذجية في عالم اليوم المشتعل بالعنف والحروب. وعرض رسالة مكتب راعوية الشبيبة وانجازاته وتطلعاته، وقدّم شرحاً مفصلاً لمشروع الايام العالمية للشبيبة المارونية.

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، معتبراً ان الشباب هم الامل لمستقبل لبنان وانه يعمل من اجل ان يكون للجيل الشاب ثقة بالوطن. وقال رئيس الجمهورية: "عهدي لكم ولجميع اللبنانيين ان اعمل كي يعود لبنان افضل مما كان، ولن ندّخر اي جهد في سبيل ذلك. نحن نحضّر الارض، وعلكيم انتم الشباب مسؤولية متابعة التنفيذ والمحافظة على رسالة لبنان في محيطه والعالم. نحن لدينا الخبرة والعقل وانتم لديكم السواعد ومعاً سوف نعمّر لبنان".

وقدّم الوفد درعاً تذكارياً للرئيس عون، ثم جال اعضاء الوفد في ارجاء القصر وقاعاته ومكاتبه.