living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبو زيد: نرفض الإستسلام الى الواقع والإبقاء على الستين

19
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب أمل أبو زيد الى أن مجلس النواب يناقش في جلسته التشريعية (الاربعاء والخميس) مشاريع واقتراحات قوانين كان يفترض أن يبتّ بها منذ فترة طويلة.

 

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، اعتبر أبو زيد أنه كان يفترض أن يدرج قانون الإنتخاب على جدول الأعمال، لكن جميعنا يعلم ان هذا الملف ما زال يبحث بين الأحزاب والأطراف السياسية خارج إطار المجلس النيابي، وبالتالي حين تتظهّر الصورة فإن قانون الإنتخاب سيعرض على الهيئة العامة.

 

وشدّد على أن مجلس النواب هو في نهاية المطاف الذي سيدرس هذا القانون ولديه حق الإعتراض.

 

وإذ أشار الى أن المجلس سيّد نفسه، قال أبو زيد: “لكنه في الوقت عينه مكون من الأحزاب السياسية، وبالتالي قانون الإنتخاب هو دائماً الحاضر الغائب في كل اللقاءات”. ورفض أبو زيد الإستسلام للواقع والإبقاء على القانون الحالي، خصوصاً وأن جميع اللبنانيين يعترضون على مكوّنات المجلس النيابي الحالي، خصوصاً وان قانون الستين يحدّد النتائج قبل إجراء الإنتخابات.

 

ولفت الى المطلب الشعبي بضرورة الإنتقال الى قانون متطوّر، خصوصاً وأن اللبنانيين يستحقون ممارسة حقهم الديموقراطي في الإقتراع الى أشخاص يعتقدون أنهم يمثلونهم بشكل مباشر. وتابع: “المبدأ الأساسي اليوم هو أن قانون الستين لا يجوز أن يستمر، حيث جميع القوى السياسية تؤيد إسقاطه باستثناء النائب وليد جنبلاط الذي يعتبر أن هذا القانون يوفّر له إعادة إنتخاب كتلته النيابية الحالية”.

 

وسئل: هل قانون الإنتخاب يتوقف فقط عند رأي جنبلاط، أجاب ابو زيد: “الطائفة الدرزية مكوّن أساسي في لبنان، ويجب ان تؤخذ هواجسها بالإعتبار”.

 

وأضاف: “صحيح أن جنبلاط يمثّل الطائفة الدرزية ويحق له بكتلة نيابية، لكن في الوقت ذاته لا يحق له منع الآخرين من المطالبة بقانون جديد يسمح للقوى الدرزية الأخرى التواجد في المجلس النيابي”، وأضاف: “لا يمكن اختصار الجميع، بل هناك شخصيات مستقلة خارج إطار الأحزاب يحق لها بالتمثيل، وذلك على رغم من رأيي بأهمية الإنضمام الى الأحزاب من أجل تنظيم العمل السياسي”. وشدّد أبو زيد على ضرورة الإتفاق على قانون جديد يؤدي الى تغيير في الحياة السياسية.

 

وأشار الى أن إتفاق “القوات” وتيار “المستقبل” والحزب “التقدمي الإشتراكي” على قانون مختلط يعني أننا انتقلنا من القانون الأكثري الى قانون آخر، واضاف: “إننا نبني على هذا التطور”.

 

وإذ أكد أن المشكلة ليست عند المسيحيين، قال أبو زيد: “إمكانية التوافق على قانون جديد يرضي الناس موجودة، ولكن يجب ان تُصفو النيات”. واشار الى ضرورة ان يقتنع البعض بأنهم لا يستطيعون الإستمرار باختصار الآخرين.

 

وختم: “قد يخسر التيار “الوطني الحر” بعض المقاعد، من خلال القانون النسبي، لكن الهدف الأساسي هو أن يربح الوطن واللبنانيون”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout