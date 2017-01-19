بالصور - الرواية الكاملة لجريمة قتل الطفلة التي هزّت لبنان!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه جرى قبل ظهر اليوم تمثيل جريمة قتل الطفلة من التابعية البنغلادشية.



وجاء في البيان: "بتاريخ 14/01/2017 عُثر داخل حاوية للنفايات على جثة طفلة من التابعية البنغلادشية عمرها حوالي السنة والنصف، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف الفاعلين وهم والدتها وشريكيها: ر. ش. (مواليد عام 1983) والدة الطفلة، ج. ش. (مواليد عام 1981)، أ. ب. (مواليد عام 1988) وهو زوج الموقوفة الثانية، جميعهم من التابعية البنغلادشية.

وجرى قبل ظهر اليوم 19/01/2017 تمثيل الجريمة بحضور كل من: المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، ومندوب من سفارة بنغلادش في بيروت، وآمر مفرزة بعبدا القضائية المقدم عارف غلاييني وضباط ورتباء من المفرزة".