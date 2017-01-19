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ماذا يحصل بين الـLBCI والـ mtv؟

19
JANUARY
2017
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لارا الهاشم -

عام 2016 فازت شركة ال new look بحق نقل مباريات كرة السلة والذي اعطت من خلاله الحق الحصري للlbci بموجب اتفاق موقع في ال 2014. لكن بمبادرة من رئيس مجلس ادارة ال lbci بيار الضاهر للتعاون بين المحطات لنقل المباريات عقد اجتماع بين تلفزيون لبنان والmtv وال lbci لخلق ونسج تعاون فيما بينها على ان يصار الى توقيع اتفاق بين المحطات الثلاث.

 

لكن التفاهم باء بالفشل ما دفع بشركة new look الى توجيه انذار اعلنت فيه انها ستكون في حل من اي تفاهم سابق بسبب عدم توصل الافرقاء الى اتفاق. على الاثر وبعد اعتراض ال mtv اصدر قاضي الامور المستعجلة في المتن رالف كركبي قرارا الزم فيه ال new look بسرعة باعطاء ال mtv حقوق بث كافة المباريات الى حين البت بالنزاع. يومها قدمت ال new look وال lbci اعتراضهما فاعطى كركبي ال mtv مهلة ثلاثة ايام للاجابة اي قبل تاريخ الجلسة المحددة اليوم الخميس 19 كانون الثاني.

 

عقدت الجلسة لكن ال mtv كانت قد تجاوزت مهلة تقديم اللائحة الجوابية ما اثار اعتراض وكيلي الدفاع عن ال new look وال lbci المحاميين شربل عيد واشرف صفي الدين على تجاوز المهل، لكن نظرا لحساسية الملف قرر القاضي كركبي قبول اللائحة كما قال.


وبنتيجة الاضرار المادية اللاحقة بالشركة الموكلة اي new look كرر المحامي عيد طلب وقف تنفيذ القرار القضائي فورا على اعتبار ان الشركة المعترضة اي ال mtv تستفيد من القرار وتعمل على بث المباريات من دون ان تعرف الشركة الموكلة قيمة الاضرار.


لكن القاضي كركبي اعتبر الا علاقة للمحكمة بقيمة الاضرار وانه كان واضحا بالقرار الاعدادي المعلل فقرر ضم طلب وقف التنفيذ الى اساس الدعوى، فيما كان لافتا قول وكيل الدفاع عن الmtv المحامي غسان زيدان ان من استطاع انتظار 46 يوما يمكنه انتظار بضعة ايام اضافية.


اذا خصصت جلسة اليوم لتبادل اللوائح فقدمت الnew look لائحة جوابية على الاعتراض المقدم سابقا من قبل الlbci على القرار القضائي حيث ايدت مطالب المؤسسة اللبنانية للا سال وابدت مطالبها وضمت اليها لائحة الملاحظات المقدمة سابقا. من جهتها وبعد ضم جوابها المقدم اليوم الى الملف استمهلت ال mtv للاجابة على لائحة ال new look.


على الاثر قرر القاضي كركبي ارجاء الجلسة الى الثلاثاء 24 كانون الثاني للاستماع الى رد ال mtv التي استمهلت، مؤكدا انه كان جاهزا للبت بالنزاع اليوم لولا تقدم ال mtv بطلب الاستمهال وقد حدد جلسة الحكم يوم الخميس المقبل حرصا منه على ضرورة الاسراع في بت النزاع.

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