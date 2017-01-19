هكذا ردّ جعجع على وزير خارجية إيران

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ردّ رئيس حزب "الفوات اللبنانية" سمير جعجع على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عبر "تويتر"، قائلا: "‏مع احترامي لوزير الخارجية الإيراني فإن كلامه البارحة عن تفاهم إيراني - سعودي أدى إلى الانتخابات الرئاسية في لبنان غير صحيح."





وقال: "‏الانتخابات الرئاسية اللبنانية هذه المرة جرت بمبادرات لبنانية بحتة وخطوة خطوة، مما قطع الطريق أصلاً على أي تدخلات خارجية"، مضيفاً: "بكافة الأحوال لو كان بالفعل هناك أي تفاهم ايراني سعودي مسبق على الانتخابات الرئاسية، فلماذا لم يظهر اي مؤشر على هذا التفاهم قبيل حصول الانتخابات او عند حصولها، مما يؤكد عدم وجود هكذا تفاهم؟".

وتابع: "ان معالي وزير خارجية إيران حر في نسب ما يريد لنفسه، ولكن هذا لا يعني أن هذا ما حصل".