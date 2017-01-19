هذا ما يحصل.. وعين "حزب الله" على؟!

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ياسر الحريري







تتسارع التطورات الاقليمية والدولية على اكثر من صعيد الا ان حلفاء سوريا في المقاومة يرصدون حركة تركية واميركية في المنطقة من خلال الساحة السورية، ومن تلك الساحة يبدو واضحاً وجلياً،ان هناك توجهات في اكثر من عاصمة من اجل تحقيق امتيازات في ساحة اخرى، لذلك فأن محور المقاومة يقرأ التطورات السورية وتأثيراتها على المنطقة والشرق الاوسط ككل.

وهذه القراءة يحسب لها الف حساب خصوصاً لجهة الجانب الاسرائيلي، الذي بات متيقناً ان النظام في سوريا كأحد اعمدة محور المقاومة في المنطقة، وباتت اسرائيل تعلم علم اليقين، ان المرحلة المقبلة اكثر خطورة على امنها لذلك تعمد الى استخدام الغارات والصواريخ ضدّ مواقع ومخازن في دمشق، لتوجه رسائل لكل من سوريا وايران وحزب الله، بأنها دخلت على الخط، وبهذا الدخول تريد ان تسقط نتائج انتصار حلب ولتؤكد مجدداً انها ملتزمة امام جمهورها انها ملتزمة بضرب اي اهداف تعتقدها لحزب الله والمقاومة.



المصادر التي تتحدث في هذه المعطيات الاسرائيلية والاقليمية، تشير الى ان تل ابيب ما تزال تنظر بعين الحرب بوجه حزب الله، لذلك هي تواصل تنفيذ المناورات ومحاكاة الحرب المقبلة مع حزب الله، وتدريب جيشها واحتياطها على مواجهة محتملة مع الحزب في وقت من الاوقات.

الا ان الحديث الاسرائيلي بأستمرار،عن طبيعة هذه المواجهة وعدم ضمان نتائحها على مختلف المستويات الاسرائيلية، ان لجهة الداخل الصهيوني او النتائج المترتبة مع علة تل ابيب المسبق ان اي حرب لن تستطيع تحجيم حزب الله، الذي بحضوره في ساحة المواجهة معها، ومشاركته الفاعلة في الدفاع عن محور المقاومة في سوريا، بات شريكاً في مكان ما في القرار الاقليمي بحسب المصادر، بدليل التواصل الدولي والعربي معه على اكثر من صعيد، في الازمة السورية او العراقية او اليمنية او البحرينية، عدا عن تنسيقه الكامل مع القيادة السورية والعسكرية السورية في العناوين العامة والتفاصيل.



الامر الآخر وفق ما يراه معنيون في متابعة الملف الاسرائيلي، وما يؤكد عليه خبراء عسكريون، ان اي حرب تشنها اسرائيل ضدّ المقاومة في لبنان، من المؤكد انها ستفتح الباب لحرب اقليمية واسعة، لن تقتصر على الساحة اللبنانية،فكما عواصم ووقوى محور المقاومة تدافع عن نفسها في سوريا والعراق، وتنسق خطواتها السياسية في الحرب العدوانية على اليمن، فأنها تعلم ان رأس حربة المشروع المقاوم هو حزب الله في لبنان والمنطقة، وبالتالي، فان استهدافه من قبل اسرائيل، هو استهداف لكل محور المقاومة، لذلك فأن معادلة وحدة الساحات التي كان قد اعلن عنها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في اوقات سابقة وهي قائمة اليوم، ستبقى مستمرة حتى النهاية.



لذلك يشهد جيش العدو الاسرائيلي، بأستمرار، تنفيذ مناورات وتشكيل وحدات وسرايا قتالية تحاكي قتال حزب الله،مع الاخذ في عين الاعتبار، متابعة القيادة العسكرية في تل ابيب، لتطور قدرات حزب الله،ليس الصاروخية او الدفاعية بشكل عام،بل القتالية على مستوى الافراد والمجموعات، تضيف المصادر، وقد اخذت نظرية اقتحام المدن وقتاً طويلاً من النقاش لدى العسكريين والسياسيين الصهاينة، وكيفية مواجهة هذا النوع من الحرب مع حزب بات يمتلك خبرات واقعية في مثل هذه الحروب.



بالطبع يقول هؤلاء المتابعون، ان تل ابيب تراقب كل مجريات المنطقة والحرب السورية، لكن يبدو انها ما تزال تتمتع بالضوء الاخضر الروسي والاميركي، لاستهداف ما تعتقده شحنات صواريخ او اسلحة للمقاومة في لبنان موجودة في مخازن سوريا، لكن هذا الضوء الاخضر لا يعني، ان «فيتو» ما، اوعدم الرد المقاوم على عدوانها على سوريا، مع الاخذ بعين الاعتبار، انها تبتعد عن حزب الله بشكل مباشر في لبنان، الا عبر عمليات امنية او استخبارية من هنا او هناك او تحقيق خروقات.



الاهم ان حزب الله في لبنان، عينيه مفتوحة تماماً على اسرائيل، وهو بعيداً عن الحرب والدفاع عن سوريا، فأن اسرائيل ما تزال تحت مجهره على مختلف المستويات، وقد اثبتت التجربة التي تعلمها اسرائيل حكومة وجيشاً، انها في «مرمى» اهتمام المقاومة، لحظة بلحظة وعلى مختلف الصعد.