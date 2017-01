A + A -

أرجئ قاضي الامور المستعجلة في جديدة المتن جلسة البت بالنزاع القائم بين ال lbci و new look sports من جهة وال mtv من جهة اخرى حول نقل مباريات كرة السلة الى الثلاثاء المقبل بعدما استمهلت الmtv للرد على اللائحة الجوابية التي قدمتها new look.