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الوزير سيزار ابي خليل: نحن ببداية عهد جديد عنوانه العمل والنهوض بلبنان

19
JANUARY
2017
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أكد الوزير سيزار ابي خليل أن الدولة تدخل في كل مفصل من مفاصل الانشطة البترولية ولها حق الاستنسابية وعند أول فرصة نحصل على اموال نبني الشركة الوطنية.

وأشار الى أن اقرار مرسوم النفط من مهام مجلس الوزراء وقال: "نحن ببداية عهد جديد عنوانه العمل والنهوض بلبنان والتلزيم التدريجي مبدأ أقر من الـ2013 وعُرض 5 بلوكات وهذا لا يعني تلزيمها بالكامل.

ابي خليل وفي حديث لاذاعة لبنان الحرّ لفت الى أن "واجبنا حماية مواردنا النفطية ابتداءً من حدودنا الجنوبية الشرقية والشمالية وتأكيد حقنا بمواردنا النفطية، فلبنان يتمتع بأفضل نظام في قطاع البترول في العالم.

وأشار الى أن لبنان بإستطاعته تصدير النفط الى اوروبا ولدينا أكبر منشآت نفطية على الساحل الشرقي للمتوسط. مضيفاً: "لدينا ميزات اننا على اليابسة وموصولين بشبكة الخطوط الاوروبية عبر تركيا" وشدد على أنه لا يجوز عرض امور وارقام مغلوطة للرأي العام واتمنى على الاعلام والخبراء عدم رمي ارقام.

وأكد أبي خليل أن الوزير باسيل أسس غرفة عمليات للمعلومات النفطية في الوزارة من أجل الشركات. وأشار الى أن الصندوق السيادي ورد بالقانون أن الاموال العائدة من الانشطة البيتروليّة هي للاجيال القادمة. وقال: "اننا بصدد اعداد خريطة طريق سأرفعها الى مجلس الوزراء بعد تعديلها."

 

 

 

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