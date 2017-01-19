استعدّوا - هذا هو موعد عودة الامطار!

A + A -

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني أن يبقى الطقس مستقرًا على الحوض الشرقي للمتوسّط، حتّى يوم السبت فيتحوّل إلى متقلّب بعد الظهر.

وجاء في نشرة الطقس الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية:

الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسّط، يصبح متقلبا بعد ظهر السّبت.

الطقس المتوقّع في لبنان:

-الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

-الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا بعد الظهر، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات.

-السّبت: غائم جزئيّاً إلى غائم مع رياح ناشطة وأمطار متقطّعة ليلا تشتد احيانا شمال البلاد.

*الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 8 و25 كلم/س.

*الإنقشـاع: جيّد.

*الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 45 و80 %.

*حال البحـر: منخفض ارتفاع الموج.

*حرارة سطح الماء: 17°م.

*الضغط الجوي: 1024 hPa، أي ما يعادل: 768 ملم زئبق.

*ساعة شروق الشمس: 06:42، ساعة غروب الشمس: 16:55.