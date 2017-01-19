بالتفاصيل - طفلة كفرشيما.. بكَت فضربوها وخنقوها!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:“بتاريخ 14/1/2017 وفي بلدة كفرشيما، عُثر داخل حاوية للنفايات، على جثة طفلة من التابعية البنغلادشية، عمرها حوالي سنة، وتبدو عليها آثار تعنيف.نتيجةً للتحقيقات والاستقصاءات المكثّفة التي قامت بها مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكنت بالتاريخ ذاته، من تحديد هوية الطفلة، ومكان إقامة والدتها، وتوقيفها وشريكيها في السكن، وهم كل من:– ر. ش. (مواليد عام 1983) – (والدة الطفلة)– ج. ش. (مواليد عام 1981)– أ. ب. (مواليد عام 1988) (زوج الموقوفة الثانية)، جميعهم من التابعية البنغلادشية.

وبالتحقيق معهم اعترف الموقوفان الثانية والثالث بإقدام والدة الطفلة على ضربها بشدّة بسبب بكائها المستمر، مما سبّب لها صعوبة في التنفّس وجحوظ في العينين، عندها طلبت الأم منهما مساعدتها على التخلّص منها، فأقدم الأخير على خنق الطفلة وساعدته زوجته في تثبيت قدميها، ثم أخذت الأم الجثّة ورمتها في الحاوية التي تبعد عن المنزل حوالي /1/ كلم.

وأوقفوا جميعاً، بناءً على إشارة القضاء المختص.