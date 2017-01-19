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بشرى سارة للبنانيين.. أواخر الشهر!

19
JANUARY
2017
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رنا سعرتي - 
 
من المنتظر ان ترتفع التغذية بالتيار الكهربائي بمعدل 3 ساعات يومياً مع بدء تشغيل المعملين الجديدين في الجيّة والزوق تباعاً، خلال هذا الشهر.يبدأ تحالف شركات OEG/ARKAY وميدل إيست باور بتشغيل وصيانة معمل الجية الجديد اوائل الاسبوع المقبل، ومعمل الزوق اواخر الشهر الحالي، بكلفة تصل إلى 107 مليون يورو لمدة 5 سنوات، استنادا الى موافقة مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان على العقد مع الشركة المشغّلة لمعملين جديدين بطاقة اجمالية تبلغ 270 ميغاواط.
 
من المقدّر أن يرفع تشغيل المعملين الجديدين، بدءا من اوائل الشهر المقبل، التغذية في التيار الكهربائي بين 3 و4 ساعات اضافية يومياً.
 
وفي حال رفضت وزارة المال صرف الأموال المخصصة لهذا العقد، فان مصادر مؤسسة كهرباء لبنان تؤكد انها ستلجأ الى مجلس الوزراء لطرح هذا الموضوع، حيث ان النزاع بين المؤسسة ووزارة المال بدأ مع اعتراض الوزارة في البداية على مسألة العقد بالتراضي، معتبرة أنّ المناقصة لم تحصل اذ كان هناك عارض واحد فقط، كما اعترضت على كلفة التشغيل والصيانة التي رأت أنه يمكن تخفيضها نحو 28 مليون يورو رافضة صرف الأموال المخصصة لهذا العقد.
 
التمديد لمقدمي الخدمات
 
من جهة اخرى، ما زال مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ينتظر تصديق كل من وزارة الطاقة ووزارة المالية عقود التمديد التي وقعتها المؤسسة مع شركات مقدمي الخدمات ) BUS بوتك للصيانة والتشغيل ) الملتزمة جبل لبنان الشمالي ومحافظة الشمال ، وشركة NEUC التابعة لمجموعة دباس والملتزمة جبل لبنان الجنوبي ومحافظة الجنوب ، وشركة KVA المملوكة من خطيب وعلمي والملتزمة بيروت ومحافظة البقاع، وذلك لمدة 4 سنوات اضافية، بعد ان انتهت مدّة عقودها السابقة الموقعة في العام 2012 في 29/12/2016 .
 
واكدت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان، ان العقود لحظت تعديلات جديدة تقنية وفنية وقانونية، يرتبط ابرزها بمهل محددة للجباية، وباستكمال تركيب العدادات "الذكية" عبر الشبكة والتي تأخر تنفيذها لأسباب مختلفة، والاسراع في تحويل الشبكة ككل الى شبكة ذكية.
 
وكشفت المصادر ان قيمة العقود الاجمالية لم تختلف عن العقود التي كانت موقعة سابقا مع الشركات في العام 2012 والتي بلغت 785 مليوناً و462 ألفاً و727 دولاراً .
 
من المرجّح ان يحصل هذا التمديد الذي نال موافقة ديوان المحاسبة، على تصديق وزارة الطاقة والمياه أيضا، إلا ان موافقة وزارة المالية ليست حتمية خصوصا بعد السجال الذي حصل اواخر العام الماضي بين مؤسسة كهرباء لبنان والوزراة على خلفية عقد تشغيل وصيانة معملي الجية والزوق الجديدين.
 
 
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