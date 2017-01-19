عناوين الصحف ليوم الخميس 19 كانون الثاني 2017

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الأخبار: صفقة لإطلاق «أمير الكبتاغون»





الديار: لقاء عون ــ الاشتراكي : ودي بالشكل وخلافي في المضمون

الانتخابات في 20 أيار ولا قرار باسقاط «الستين»





البناء: تركيا تتعثّر أمام داعش في الباب وروسيا تطلب موافقة سورية لتقديم الدعم

موسكو وطهران لحصر رعاية أستانة لفصل المعارضة عن النصرة

هدوء نيابي وحكومي بعيداً عن الملفات الشائكة... وحلول وسط للتداول

الأنوار: الجلسة النيابية تشهد اجماعا على المطالبة بقانون جديد للانتخابات





النهار: لبنان يعيد رسم خطته في ملف اللاجئين



الجمهورية: ابراهيم الإرهاب يسعى للثار

المستقبل: مجلس الوزراء بحث في 32 بنداً وأقرّ 31 منها

الحريري يشيد بكلام عون ومواقف هولاند: أولويتنا إجراء الانتخابات

اللواء: عون والحريري يؤكدان إجراء الإنتخابات.. وجدل وزاري حول مؤتمر باريس

ظريف يكشف عن نجاح إيراني – سعودي بانتخابات الرئاسة.. و«نقزة رسمية» من المحكمة الدولية



البلد: الرئيس عون أمام السلك الدبلوماسي: إرادتي هي صيانة الوحدة الوطنية



l'orient le jour: Ressuscité, le Parlement veut ménager ses électeurs...



the daily star: Hariri: New vote law government’s top priority