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أسرار الصحف ليوم الخميس 19 كانون الثاني 2017

19
JANUARY
2017
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تعليقاً على موقف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الرافض بالمطلق لاعتماد نظام الاقتراع النسبي في قانون الانتخابات النيابية، تساءل نائب بارز أمام زواره، وبينهم عدد من الصحافيين، عن القدرة الاستثنائية التي يتمتع بها أركان النظام السياسي الطائفي في لبنان على الجمع بين التناقضات، وتابع سائلاً: كيف يمكن لشخص واحد أن يكون اشتراكياً، بل رئيس الاشتراكيين، ويكون في الوقت نفسه ضدّ النسبية؟


كواليس

قالت مصادر دبلوماسية متابعة لتحضيرات مؤتمر أستانة إنّ اللهجة الروسية الحازمة بخصوص تثبيت وقف النار، واللهجة الإيرانية والسورية القاسية باستبعاد السعودية وقطر، والتفاهم الروسي الإيراني السوري على حصر مشاركة الإدارة الأميركية الجديدة بصفة مراقب، دليل على وجود ترتيبات بين الحلفاء الثلاثة تجعل فرص وقف النار جدية مع انهزام الجماعات المسلحة وتراجعها عن التهديد بنسف الهدنة رغم هجوم وادي بردى، خصوصاً أنّ حسم وضع الوادي يبدو ممكناً قبل المؤتمر، فيصير النجاح حصراً لرعاة المؤتمر ولا تمنح الشراكة به لأحد من الخصوم…

 



الجمهورية: اسرار

غياب
إستاءت جهات سياسية فاعلة من أحد المسؤولين لغيابه عن السمع بضعة أيام متهرِّباً من البحث معها في ملف حسّاس.


توافق

تخشى أطراف سياسية من وجود توافق ضمني بين قطبين بارزين على إبقاء القديم على قدمه في شأن إستحقاق حساس ومنع أي تجديد فيه.

تأكيد

تؤكد جهات فاعلة أن حماسة أحد الوزراء النافذين واندفاعه في مواقف تقلق حلفاءه لن تصل به الى تخطّي الخطوط الحمر في التحالف معهم

لغط

زار موفد مرجع كبير مقراً حزبياً لتوضيح لغط أثاره موقف حسّاس أدلَى به المرجع خلال زيارة الى الخارج.

جبهة

يعتزم رئيس حزب عقد سلسلة لقاءات وإجتماعات بعيدة من الإعلام لتشكيل جبهة من المعارضين وتوحيدها لخوض الإنتخابات النيابية.

لقاءات

يجري التحضير لتعيين رئيس جديد لإحدى المؤسسات الكبرى الحسّاسة ويعقد المعنيّون معه لقاءات بعيداً من الأضواء تتناول طبيعة عمله وطريقة تعاطيه مع بعض المرجعيات.


بلبلة
تُردِّد أوساط سياسيّة أن قانوناً سيُقَر في الجلسات التشريعية لمجلس النواب سيُحدِث بَلبلة إجتماعية في الأوساط الشعبية

 


النهار: أسرار الآلهة

سجل غير نظيف ...

أكّد مرجع سياسي أن أحد المعينين حديثاً في مجلس الوزراء لديه سجل عدلي غير نظيف وأنه حصل على نسخة منه يحتفظ بها إلى الوقت المناسب

لا إجابة ...

لم يجب وزير الإعلام على سؤال عن الآلات التي قدّمت هبة للمطار لإبعاد الطيور عنه والتي علّق قبولها واستعمالها من دون توضيح الأسباب.

لا مال للإستملاك ...

تبيّن أن المبلغ الذي خُصِّص للاستملاكات على جانبي أوتوستراد جونيه غير كاف وبالتالي فإن العمل لن يبلغ نهايته.
تحييد لبنان ...

قال مسؤول روسي لسياسي لبناني بارز التقاه في موسكو إن بلاده حريصة على إبقاء لبنان خارج نزاعات المنطقة.

 

 

المستقبل: يقال

إنّ ممثلي منظمات دولية في بيروت يعبّرون عن ارتياحهم للمقاربة الحكومية الجديدة لملف النازحين ويلفتون خلال محادثاتهم مع المسؤولين إلى أنهم يشعرون للمرّة الأولى بوجود سياسة لبنانية واضحة وشاملة تجاه الملف من مختلف جوانبه.

 


اللواء: أسرار

لغز
فوجئ مسؤول كبير بمضمون تقرير المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وأبعاد التوقيت وانعكاساته.


غمز
يكثر الكلام عن عجز عن توفير المال اللازم لمعارك انتخابية في أكثر من منطقة.

همس
تؤكد المعلومات أن موقف قطب وسطي التمسّك بقانون الستين يهدف إلى إحداث تعديل يقضي بأن يكون الشوف وعاليه دائرة واحدة.

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