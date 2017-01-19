كنعان: قادرون على تشكيل قوة ضاغطة لاقرار قانون انتخاب جديد

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أكد أمين سرّ "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان في حديث لـmtv أنّ "قانون الإنتخاب مسألة تعلو فوق كلّ إرادة سياسيّة ومن يعتدي على الدستور وإتفاق الطائف والشراكة الوطنية فليتحمل المسؤولية"، قائلاً: "لن نقبل بالعودة إلى الوراء في مسألة قانون الإنتخاب والإتصالات أخذت منحى إيجابياً وهناك تقدما جديا في هذا الموضوع".

‏واكد كنعان القدرة على تشكيل قوة ضاغطة لاقرار قانون انتخاب جديد، وأشار إلى أنه "يتم البحث في 3 أو 4 صيغ لقانون الإنتخاب والمسألة ليست مسألة مقاعد بل عيش مشترك"، كاشفا عن "أننا نتجه لحركة تصاعديّة في قانون الانتخاب وهناك تطورات قد تحصل في أيّ لحظة ونحن قريبون من الوصول الى اتفاق".

واذ اعتبر في سياق آخر ان قضية تثبيت المتعاقدين محقة طالب بإعادة طرح الموضوع في الجلسة التشريعية غداً لإقراره وسنسعى ألا يكون هناك تأخير بشأنه، وقد حصلت على وعد من رئيس الحكومة بعد طلب استرداده باعادته الى المجلس النيابي سريعا.