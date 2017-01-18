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أدريانا الهبر.. طفلة فارقت الحياة بغفلة عن والدتها المفجوعة. قصة علّها تنقذ أطفالكم

18
JANUARY
2017
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الكلمة اونلاين  -

ياسمينا، والدة ألهمتها ابنتها منذ أن حملت بها وحتى فقدتها منذ 10 أيام، تروي ما حصل معها علّ ألمها اللامتناهي يبعد الآلام عن عائلات أخرى.

كتبت ياسمينا على بلوغ “سوبر ماما اللبنانية” الذي أنشأته عام 2014، حين ألهمتها ابنتها أدريانا وشقيقها كي تترك مهنتها التي عملت بها لأكثر من عقد وتتفرّغ لمهمة الأمومة بدوام كامل، وتُنشىء بعدها “بلوغ” تساهم من خلاله بتوعية ودعم النساء. كتبت ياسمينا بكلمات أغرقتها دموعها ما حصل ذاك اليوم من نهاية ذاك الأسبوع.

وتبدأ ياسمينا بالكتابة :”لم أظن أنني قد أكتب أو حتى أتنفس من دونها ولكنني اكتشفت خلال الأيام الماضية كيف ألهمتني هذه الملاك الصغيرة…”

وتخبر الأم انها حملت بطفلتها عام 2013، حين قررت ان تترك كل شيء لتلاحق شغفها في العمل مع الأطفال وتتفرّغ للأمومة، وبعد 9 أشهر حصلت على رخصة تمكّنها من اعطاء دروس موسيقية للأطفال تساعد على تطوّرهم.

 

تنتقل ياسمينا الى ذلك اليوم المشؤوم فتروي بالتفاصيل الدقيقة التي طبعت ذاكرها الى الأبد :” السبت 7 كانون الثاني 2017. كان يوماً ككل يوم في نهاية الأسبوع. أتت أدريانا الى الصف في الصباح. لعبت فيما أنا أعطي الدرس. ذهبنا الى السوبرماركت وعدنا الى المنزل لنرتاح قليلاً. تناولنا الغداء ثم التقينا مع صديقة وابنتها. يوم عادي، لا شيء فوق الطبيعة. غفت في السيارة وحملتها الى سريرها. استيقظت عند الثانية فجراً وقالت لي أنها تريد التقيؤ. تقيّأت حوالى الأربع مرات خلال الليل ولم تكن حرارتها مرتفعة. لا عوارض أخرى. في كل مرة كانت تقول لي أنها تحسّنت وكنا نعود الى النوم.”

وتتابع :” عند السادسة صباحاً، استيقظ شقيقها فسألتني اذا كان بامكانها الانضمام اليه لمشاهدة الرسوم المتحركة. غادرت السرير، أمسكته بيده وذهبا لمشاهدة “Pepa Pig”. لحقت بها بعد 5 دقائق وتمددنا لمشاهدة التلفزيون”.

 

وتضيف :”عند التاسعة والنصف صباحاً، كانت تجلس وطلبت مني الماء، كانت تجادلني لان قنينة المياه نصفها فارغ.

عند التاسعة والأربعين دقيقة، انهارت…نسكن على بعد 3 دقائق من مستشفى مهم…ولكنها كانت قد رحلت. حاول الطاقم الطبي في الطوارئ لنحو 70 دقيقة اعادتها الى الحياة الا انها لم تعد…كانت مميزة جداً على هذا العالم”.

وتتساءل ياسمينا :” ما الذي حصل؟ لماذا؟ ماذا فعلنا كي نستحق كل هذا الألم والخسارة؟ لماذا أكتب ودموعي لا تتوقف وأنفاسي تضيق مع كلّ كلمة أكتبها؟ لم أستطع أن أنقذ ابنتي…ولكن ربما يمكنها هي انقاذ حياة”.

 

الطفلة أدريانا رحلت بسبب ما يُعرف بمتلازمة QT الطويلة، وهي عبارة عن اضراب في حركة القلب الكهربائية (اضطراب قلبي موروث نادر تتأخر بها عودة الاستقطاب في القلب ما يرفع احتمالات نوبات تسرع القلب البطيني ما قد يؤدي إلى ظهور نوبات لانظمية بطينية تدعى تورساد دي بوانت. هذه النوبات قد تؤدي إلى الخفقان، الإغماء والموت المفاجئ نتيجة لرجفان بطيني.)

 

تقول ياسمينا ان طفلتها لم تكن تُظهر أي عوارض، وفي هذا العمر لا تُطلب الفحوصات المتخصصة بهذه الحالة خصوصاً لطفلة نشطة كأدريانا.

لم يكن باستطاعة الوالدة معرفة ان ابنتها تعاني من مشكلة في القلب ومع ذلك لا تتوقف عن لوم نفسها. وهي تختم رسالتها بالقول:

“الذنب الذي نشعر به أنا ووالدها هائل…

كأهل، نحن من يجب ان نحمي أطفالنا من كل شيء…

كأهل، يجب ان نرحل عن هذه الأرض قبلهم…

أدريانا الملاك

نعدك بأن نجعلك فخورة

شكراً على أفضل 3 سنوات و4 أشهر عشناها

الى ان نلتقي مجدداً يا حبي…”

 
هذه الرسالة التي كتبتها ياسمينا ولم يمض على رحيل طفلتها سوى أيام من أجل التوعية على وجود هذه المتلازمة، جعل منها أماً خارقة حقاً، وقد لاقت رسالتها تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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