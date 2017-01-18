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مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

وسط موجة التفاهمات والتوافقات التي تجتاح البلد... بدا وكأن البعض في غرفة سوداء ما، لا يزال يعاند في الرهان الواهم على التخريب أو التعطيل أو الفتنة...آخر عوارض المحاولات، مناورتان مكشوفتان، ازدادتا انكشافا أمس واليوم: المناورة الأولى داخلية اسمها قانون الانتخاب... أما الثانية فخارجية اسمها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان... في مناورة قانون الانتخاب، يتوهم البعض أن في إمكانه بعد، ضرب العهد... وإجهاض قانون جديد يؤمن صحة التمثيل وفاعليته وميثاقيته في آن معا... بحيث تصير المناورة مؤامرة... فعلى رأس الدولة رجل أعلن ذات يوم، أن: أعطوني آلية حاسمة لانتخاب رئيس، وقانون انتخاب عادلا، وخذوا الرئاسة... أما وقد صار رئيسا، فأي محاولة لتصويره وقد عكس أولوياته وتطلعاته وأهدافه، مؤامرة ضده وضد عهده ودولته وشعبه معا... أما مناورة المحكمة الدولية، فقد تجلت اليوم أيضا... فبعد أعوام على عملها، وبعد آلاف الصفحات من التدبيجات والأدبيات... صدر تقرير للمحكمة يذكر اسم السيد حسن نصرالله، كما اسم الحاج وفيق صفا... ضمن سرد واستحضار مستغربين... توقيت مشبوه، على خلفية مريبة، يعيدان إلى الذاكرة صورة المؤامرة الخبيثة... التي أسقطها اللبنانيون مرة... وسيسقطونها كل مرة... بتفاهمهم أخيرا... وأولا... تفاهم، تمر اليوم سنة كاملة على إحدى صيغه، بين التيار والقوات... فماذا يقول للمناسبة رئيساهما، جبران باسيل وسمير جعجع، للأو تي في؟



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مقدمة نشرة أخبار " تلفزيون لبنان"



مجلس الوزراء انعقد والبرلمان عقد جلستين والنتيجة اجواء ديمقراطية.

أما القرارات المتعلقة بقانوني الانتخاب والموازنة فبقيت غائبة لمزيد من التشاور في ظل تحرك للقاء الديمقراطي معاكس للنسبية وداع الى قانون انتخاب يراعي موقف الطائفة الدرزية في سياق الحرص على مصالح الجميع.

وفي شأن آخر ملف النفايات إلى الدرس من جديد في جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل. وفي تلك الجلسة قد يتم تعبيد الطريق الى التعيينات الادارية وقد قال وزير الاعلام بعد جلسة مجلس الوزراء سيحضرون ملفاتهم وان التعيينات ستتم في وقت ليس ببعيد.

وفي الخارج تحضيرات في واشنطن لنزول الجمهوريين والديمقراطيين إلى الشارع غدا ولحفل تسليم الرئاسة الى الرئيس المنتخب دونالد ترامب بعد غد وترقب خطاب له وخطاب وداعي لباراك أوباما.

وينظر السياسيون والدبلوماسيون باهمية كبرى لما سيعلنه ترامب عن سياسية ادارته الخارجية.

وفي سوريا بدأت روسيا وتركيا أولى الغارات الجوية المشتركة على اهداف لداعش.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

استعاد المجلس النيابي نشاطه التشريعي وانعقد مجلس الوزراء فيما استقبل رئيس الجمهورية اعضاء السلك القنصلي، لكن والحق يقال ان كل هذه الحركة المشكورة ستظل بلا بركة ما لم يتم التوافق على قانون انتخابي عادل، والمفارقة ان الكل يعلن رفضه القانون الحالي من دون ان تلوح في الافق اي بادرة ايجابية تبشر بقانون جديد، وحده النائب جنبلاط يطالب بوضوح بالقانون الاكثري الذي يحمي برأيه الكيانية السياسية للدروز في ظل غياب وحدة المعايير في القوانين المطروحة.

وسط الضباب الذي يغلف الاستحقاق الانتخابي بدا الوزير نهاد المشنوق الاكثر صراحة بتأكيده ان الانتخابات باقية في موعدها الا اذا وصلنا الى قانون جديد قد يتطلب تطبيقه بعض التأجيل، الهمروجة التشريعية البتراء حجبت الاحاديث عن رفوف النورس من دون ان يعرف ما اذا كان خطر الطيور قد ازيح عن حركة الطيران، لكن ارتداداتها لم تتبدد لغياب المحاسبة عن الفساد الكامل وراء كل سبب من اسباب تردي الوضع في المطار، وفي المتن كل حل مقترح لتحسين هذا المرفق.



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مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

التشريع بمطرقة من الحج علي عمار نزلت كالمعول على رؤوس سارقي الإنترنت نائب البرج الذي لاعب الطائرات الإسرائيلية في حرب تموز ومشى بين ركام الضاحية تحت خطر الأيام الثلاثة والثلاثين لم تكن تنقصه جرأة التسمية المرة ولا مواجهة حفنة تمشت على ركام الأموال المسروقة فأشار بفم "مطهر" إلى من سماهم المجرمين المعروفين وسأل هل ميشال غبريال المر أقوى من الدولة وعلى مسمع النواب والحكومة قال عمار إن قضية الإنترنت غير الشرعي فضيحة وجريمة موصوفة إزميل علي عمار اللاسلكي كان مشتقا من حفريات لجنة الاتصالات النيابية برئاسة رفيق دربه حسن فضل الله الذي أمسك بمطرقة في اليد الأخرى ضربت فسادا كان سيمرر تحت سقف التشريع فكشف فضل الله فضيحة لا تقل شأنا أخذت موافقة لجنة المال والموازنة وتكمن في تشاطر الدولة على الدولة وفي مشروع رفعته الحكومة يطلب إعفاء المباني الحكومية من رسوم صيانة المجارير والأرصفة العائدة الى البلديات وبحسب تعبير فضل الله فهذا مشروع يندرج تحت مسمى" عجبا غربا "إذ تستقوي الدولة على بضعة أموال سنوية وتحرم البلديات عائداتها فيما تتولى دفع عقد إيجار مبنى الإسكوا الذي يكلفها سنويا عشرة ملايين دولار إضافة إلى غيره من المباني التي تصل الى مئات الملايين من الدولارات.

صوت حزب الله تلاقى وتأييد أصوات القوات والكتائب رفضا للفضيحة فرد المشروع على أعقابه تقارب الحزب والقوات تحت سقف تشريعي واحد استكمل بتقريب المسافات بين وزير الإعلام ملحم الرياشي ورئيس لجنة الإعلام والاتصالات حسن فضل الله إذ عقد لقاء في مكتب فضل الله النيابي بحيث يتعذر حاليا عقده في مكاتب الضاحية الجنوبية وطرقات الضاحية كان لها نصيبها من "الاهات النيابية" حيث فوجئ النواب بأنها محرومة صيانة شبكة الطرق ما استدعى صرخة ثانية من عمار قائلا: دعوني أبكي "فرد بري: عشورا جايي فيك تبكي". حضور الفساد التشريعي في الجلسة النيابية لم يحجب ظل قانون الانتخاب فسأل النائب سامي الجميل رئيس المجلس ماذا انت فاعل على صعيد القانون قبل دعوة الهيئات الناخبة على أساس الستين؟"، معتبرا أن من واجبات المجلس إدراج ومناقشة القوانين الانتخابية والتصويت على قانون وتوجه رئيس حزب الكتائب إلى بري بالقول "أعرف أنك مقهور لعدم إقرار قانون جديد وأن الأكثرية الكاسحة من اللبنانيين تريد التغيير ولا تريد محادل.

والهواجس من القانون حملها وفد الاشتراكي إلى الرئيس ميشال عون اليوم في لقاء وصفه النائب غازي العريضي بالممتاز مطالبا بمناقشة القوانين على قاعدة المعايير الواحدة بحيث لا نتحدث عن مشروع وطني ونذهب إلى ممارسات مذهبية وطائفية وفئوية لكن طلائع القوانيين الجديدة التي غابت عن مجلس لم تظهر في أي من المبادرات الحكومية بعد في وقت يتعزز قانون الستين وذلك من خلال تشديد الرئيس سعد الحريري على إجراء الانتخابات في مواعيدها .وإذا التزمت الحكومة المواعيد فهذا يعني التزامها الستين فكيف سينسجم وعد الحريري مع طموح عون إلى تغيير الذهنية وبناء الوطن ؟



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مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

لا للستين، لا لتأجيل الانتخابات، ونعم لاقرار قانون جديد، ثلاثية وضعها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد الذي جرى حول القانون وما قام به في الحوار وقبله وبعده، رئيس أمل الذي وصل الى حدود اليأس من البعض دعا الحكومة الى تنفيذ ما التزمت به في بيانها الوزاري من وضع مشروع قانون، على اية حال فإن قانون الانتخاب بمشاريعه واقتراحاته حضر اليوم في النقاشات في ساحة النجمة الى السراي.

على ضفاف التشريع الذي دب في الحياة النيابية كانت المواقف بأغلبيتها تطالب بإقرار قانون جديد، فيما هب رئيس الحكومة سعد الحريري في جلسة مجلس الوزراء للتأكيد ان اولويات عمل حكومته هي اجراء الانتخابات ولن يكون على جدول اعماله لا تحت الطاولة ولا فوقها اي نوايا او رغبة في التمديد لمجلس النواب، كل القوى السياسية الممثلة حكوميا معنية بترجمة هذا التوجه، كما هي معنية بالتوافق على انتاج قانون جديد، قال الحريري، فكيف سيصرف هذا الكلام في ظل المهل الضاغطة؟

في بعبدا لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووفد من اللقاء الديمقراطي الذي شدد على قاعدة مناقشة قانون الانتخاب وفق المعايير الواحدة وصحة التمثيل.



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مقدمة نشرة أخبار "المنار"

رتب الجيش السوري وحلفاؤه الميدان، ففتحت طرقات السياسة الى الاستانة بعنوان وقف شامل لاطلاق النار.

وحتى ترتب الاوراق السياسية وجداول الاعمال، يحاول البعض ولا يزال ركوب موجة السياسة بعد ان راهن حتى الرمق الاخير على نزف الدماء. وفيما دماء السوريين بين نار تكفيرية واخرى صهيونية، قررت جماعات المعارضة التحدث عبريا فوق الطاولة، فحملت ما تسميها نظرياتها الثورية الى منابر الجامعات الاسرائيلية، بحثا عن مزيد من الدعم وكل اشكال التعاون..

واذا كان العالم قد قسم هذه المعارضة الى قسمين: تكفيريين ارهابيين، ومعتدلين باتوا اليوم علنا اسرائيليين، فان السؤال ليس لرعاتهم الغربيين، بل لبعض العرب والمسلمين: اي معارضة تدعمون واي المشاريع ترجحون؟ بل اي ثورة تسمون؟ الا اذا كان الهدف الحقيقي اخذ سوريا الى حضن الاسرائيلي، وهو ما استشرفته باكرا القيادة السورية وحلفاؤها المقاومون، فعطلوا على هؤلاء مشاريعهم والامنيات..

في لبنان امنيات انتخابية لم تخترق جدول اعمال الجلسة التشريعية، وان فرضت نفسها على النقاشات الجانبية. وعلى اهمية القوانين التي تناقش والتي تعني المواطن وحفظ ماله العام، فان القوانين الانتخابية تبقى الاولوية مع معاودة رئيس الجمهورية التاكيد على رفض التمديد، وعلى قانون جديد يؤمن عدالة التمثيل، فيما ممثلو النائب وليد جنبلاط حملوا هواجسهم الانتخابية مع النسبية، وجالوا على القوى السياسية بدءا من رئيس الجمهورية.



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مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

المؤسسات الدستورية تخرج تباعا من دائرة التعطيل؛ الى حيوية الانتاج والتفعيل.

هذا ما اكدته الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي التي أطلقت جلستين تشريعيتين اليوم وغدا.

وفي الجلسة التي انعقدت صباحا واستؤنفت مساء، ناقشت المداخلات النيابية جملة قضايا في مقدمها قانون الانتخابات والتعيينات والوضع الاقتصادي في البلاد.

الجلسة أقرت عددا من إقتراحات قانون، فيما عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية في السراي الكبير برئاسة الرئيس سعد الحريري، الذي اكد أن أولويات العمل في الحكومة هي اجراء الانتخابات النيابية، لافتا الى ان كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه بمثل ما هي معنية بالتوافق على انتاج قانون جديد للانتخابات يعتمد المعايير الموحدة التي تضمن عدالة التمثيل.

وفي سياق الكلام عن قانون الانتخابات جولة لوفد من اللقاء الديموقراطي على المسؤولين، بدأت من القصر الجمهوري في بعبدا، حيث عرض لرئيس الجمهورية ميشال عون وجهة نظر اللقاء من القانون المرتقب.

وفي الذكرى السنوية الاولى لتفاهم معراب بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، اكد رئيس حزب القوات سمير جعجع أن انتخاب الرئيس ميشال عون اعاد إحياء الميثاق الوطني من خلال تحقيق الشراكة الوطنية، مضيفا ان هذه الشراكة يجب ان تستكمل بإقرار قانون انتخاب جديد يعكس الشراكة الفعلية؛ وصحة التمثيل السياسي.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

لا عودة عجلة الحياة التشريعية ولا الاستقبالات الاحتفالية ولا صخب جلسات الحكومة المتتالية طغت على قانون الانتخاب الغائب الابرز عن الجلسة التشريعية اليوم، شهر واحد يفصل وزير الداخلية عن دعوة الهيئات الناخبة على اساس القانون الانتخابي النافذ، ما يبقي للحكومة شهرا واحدا لوضع قانون يخرج اللبنانيين من دوامة الستين الذي يجمع الكل ولو في العلن فقط على رفضه.

اليوم لم يتردد وفد اللقاء الديمقراطي بقول كلمته من دون مواربة من قصر بعبدا، اذ اعلن انه اذا كانت المسألة مسألة تمثيل طوائف فـ "خدونا بحلمكن" وفقا لحسابات هذه الطوائف، ولكن من أخذ او سيأخذ حسابات المواطنين بحلمو، فالقوانين الانتخابية وضعت بعدما تقاسم اهل السلطة الدوائر والمقاعد، والمحاصصة جرت على اسس مصلحية فردية وتحالفات سياسية وطائفية ومذهبية.

ويكفي النظر الى المجلس بكل اعضائه، يقف اليوم وفي حضور الحكومة للاستماع الى نواب يسألون عن سبب غياب قانون جديد للانتخابات عن جدول اعمالهم، وللانصات الى نواب يقولون ان "البلد فلتان وما حدا سألان" ويتساءلون لماذا لا يحاسبوا بالاسم غبريال المر في جريمة موصوفة، وهل هم اقوى من الدولة؟ يكفي ذلك، اضف اليه صورة ممثلي الامة ليدرك المواطن الناخب ان المداورة والمحاسبة مغيبتان في لبنان، وان الفساد منظومة وعقيدة ذات جذور صلبة، وأن احدا فعلا لم يأخذ المواطن بحلمه.