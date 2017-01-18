living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بو عاصي: إجماع لبناني على رفض توطين النازحين السوريين

18
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي أن وضع النازحين السوريين في لبنان له جانبان: الجانب الإنساني إذ إنهم بحالة معاناة كبرى لأنهم ضحايا لحالة الحرب الموجودة في سوريا الأمر الذي اضطرهم للنزوح، أما الجانب السياسي فمرتبط في ما يتعلق بقدرة لبنان على تحمل هذا العدد الهائل من النزوح، ولا بد في أي مقاربة أن نأخذ في الاعتبار كلا الجانبين.

 

قال بو عاصي في حوار مع وكالة "سبوتنيك" SPUTNIK الروسية إن الحكومة اللبنانية بصدد تحضير وإعداد خطة شاملة لملف النازحين السوريين تلحظ جانب مساعدة النازحين وبنفس الوقت تلحظ عدم قدرة لبنان على التحمل، فلبنان لم يعد باستطاعته استيعاب هذا العدد الهائل للنازحين ومن غير الممكن تحمل هذا العبء بمفرده.

 

وأضاف: "الحكومة اللبنانية شكلت لجنة لمتابعة هذا الملف، ولإعداد ورقة ستكون الخطاب الموحد للحكومة اللبنانية من ناحية، ومن ناحية أخرى سوف تعد خطة عمل كي تأخذ بعين الاعتبار وضع النازحين وأيضاً وضع اللبنانيين الذين يعانون كثيراً من الوضع الضاغط للنزوح السوري.

وحول إمكان اتخاذ الحكومة إجراءات لعودة السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، قال بو عاصي: "المناطق الآمنة موضوع دقيق، من يحدد المناطق الآمنة؟ الموقف العام ونحن بانتظار تبلور الخطة الواضحة للحكومة اللبنانية بالمقاربة المشتركة، لأنه آن الأوان أن يكون للحكومة صوتا وخطاباً واحداً في هذا الملف، لكن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم أمر مفروغ منه، سوف يعودون ويجب أن يعودوا، وهم يريدون العودة. أما طريقة العودة وتوقيت العودة فيعود لعدة اعتبارات سوف تأخذ الحكومة مجتمعة موقفا منه، ونحن نشجع العودة بأسرع وقت".

 

وأوضح بو عاصي أنه "لا نية بتاتاً للمجتمع الدولي بتوطين النازحين السوريين في لبنان، ولكن الأهم هو موقف اللبنانيين والحكومة اللبنانية التي ترفض بشكل قاطع مسألة التوطين بأي شكل من الأشكال، والجميع يعرف ذلك". هذا وطالب عاصي المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب لبنان الرسمي وتقديم الدعم لمواجهة حالة النزوح، ودعم اللبنانيين والبنى التحتية التي تأثرت كثيراً بهذا النزوح.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout