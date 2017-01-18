مناورتان أم مؤامرتان: القانون والمحكمة ...

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مقدمة نشرة الـOTV:

وسط موجة التفاهمات والتوافقات التي تجتاح البلد ... بدا وكأن البعض في غرفة سوداء ما، لا يزال يعاند في الرهان الواهم على التخريب أو التعطيل أو الفتنة ...

آخر عوارض المحاولات، مناورتان مكشوفتان، ازدادتا انكشافاً أمس واليوم:

المناورة الأولى داخلية اسمها قانون الانتخاب ... أما الثانية فخارجية اسمها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ...

في مناورة قانون الانتخاب، يتوهم البعض أن في إمكانه بعد، ضرب العهد ... وإجهاض قانون جديد يؤمن صحة التمثيل وفاعليته وميثاقيته في آن معاً ... بحيث تصير المناورة مؤامرة ...فعلى رأس الدولة رجل أعلن ذات يوم، أن: أعطوني آلية حاسمة لانتخاب رئيس، وقانون انتخاب عادلاً، وخذوا الرئاسة ... أما وقد صار رئيساً، فأي محاولة لتصويره وقد عكس أولوياته وتطلعاته وأهدافه، مؤامرة ضده وضد عهده ودولته وشعبه معاً ...



أما مناورة المحكمة الدولية، فقد تجلت اليوم أيضاً ... فبعد أعوام على عملها، وبعد آلاف الصفحات من التدبيجات والأدبيات .... صدر تقرير للمحكمة يذكر اسم السيد حسن نصرالله، كما اسم الحاج وفيق صفا ... ضمن سرد واستحضار مستغربين ...

توقيت مشبوه، على خلفية مريبة، يعيدان إلى الذاكرة صورة المؤامرة الخبيثة ... التي أسقطها اللبنانيون مرة ... وسيسقطونها كل مرة ... بتفاهمهم أخيراً ... وأولاً...

تفاهمٌ، تمر اليوم سنة كاملة على إحدى صيغه، بين التيار والقوات ... فماذا يقول للمناسبة رئيساهما، جبران باسيل وسمير جعجع، للأوتي في؟

تقريران خاصان ضمن نشرة الـ OTV.