قوى الامن: توقيف شخصين اعترفا بالتخطيط لعملية ابتزاز وتهديد بالخطف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 10/1/2016، ادعى رجل الأعمال اللبناني س. م. المقيم في ساحل العاج، بواسطة محاميه، لدى النيابة العامة التمييزية، ضد مجهول ومن يظهره التحقيق، بجرم تهديد بالخطف. وتضمن الإدعاء: "انه بتاريخ 8/1/2017 تلقى المدعي اتصالا من رقم محجوب (CLEAR)، حيث هدده المتصل بخطف ابنته القاصر، المقيمة مع والدتها في محلة المنصورية، في حال عدم دفع مبلغ مليوني دولار اميركي.



بالتاريخ ذاته أقدم مجهول على وضع صورة للطفلة المهددة (التي لا يتجاوز عمرها العام الواحد)، أخذت من صفحة المدعي من خلال حسابه على موقع "الفايسبوك"، وقد دون عليها رقم 2000000$ ( مليوني دولار اميركي )، ووضعت على الزجاج الامامي لسيارة زوجة المدعي، التي كانت مركونة في مرآب المبنى حيث تقيم العائلة.



فور حصول الإدعاء باشرت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالمتابعة والاستعلام، بغية تبيان ملابسات الموضوع مع إعطاء القضية الأهمية القصوى لما تكتسبه من خطورة كبيرة، كون هذا الأسلوب لم يتم اعتماده سابقا في لبنان من قبل عصابات الخطف مقابل فدية مالية، لجهة التهديد بالخطف دون القيام بالتنفيذ.



بعد تحديد هوية المتورطين ومكان تواجدهم في منطقة حساسة أمنيا، قامت قوة من شعبة المعلومات بتاريخ 17/1/2017، بتنفيذ عملية توقيف خاطفة وإحترافية، أسفرت عن توقيف اثنين من أفراد العصابة في محلتي محيط السفارة الكويتية وحي الأميركان، وهما:



- م. ش. (مواليد عام 1985)

- م. أ. (مواليد عام 1991)، لبنانيان



بالتحقيق معهما اعترفا بالتخطيط مع آخرين لعملية الابتزاز بهدف الاستحصال على الأموال عن طريق التهديد بالخطف، كما اعترفا بقيامهما باستطلاع محيط منزل المدعي ووضع الصورة على سيارة زوجته.



التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".