الرئيس عون استقبل بطريرك السريان الارثوذكس ووفداً من الطائفة

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، البطريرك مار اغناطيوس افرام الثاني بطريرك انطاكيا وسائر المشرق والرئيس الاعلى للكنيسة السريانية الارثوذكسية في العالم، يرافقه مطارنة الطائفة السادة: جورج صليبا، بولس سفر، دانيال كوريه، مخائيل شمعون وعرض معهم الاوضاع العامة في البلاد، وعدداً من المواضيع التي تهم طائفة السريان الارثوذكس.

وبعد اللقاء صرح البطريرك افرام الثاني بالآتي:

"زيارتنا اليوم لفخامة الرئيس مع اصحاب النيافة المطارنة السريان في لبنان، كانت مناسبة لشكر فخامته على الكلمة التي القاها امس امام السلك الدبلوماسي ووضع فيها الاصبع على الجرح، واظهر مسؤولية الدول عما يحصل في المنطقة ووجوب ان توقف حمام الدم فيها خاصة بالنسبة الى المسيحيين، وبالتالي كانت كلمة مهمة جداً بالنسبة لنا.

كما شكلت الزيارة مناسبة لاثارة شؤون وشجون الطائفة السريانية في لبنان مع فخامته، والغبن اللاحق بها لجهة التمثيل النيابي. وفي ظل المحاولات لاقرار قانون انتخاب جديد، تمنينا على فخامته ان نتمثل في المجلس النيابي كطائفة، خصوصاً وان لدينا كفاءات واشخاص يرغبون ان يخدموا لبنان العزيز، ونأمل ان تتاح لهم الفرصة لذلك.

وكانت فرصة ايضاً لطلب رعاية فخامته مؤتمراً سنقيمه في ايار المقبل في لبنان حول الوجود المسيحي الحالي والمستقبلي في المنطقة، وتمنينا ان يحضر فخامة الرئيس المؤتمر ويلقي كلمة الافتتاح."