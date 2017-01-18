بالصورة - وزير الدفاع يعقوب الصراف يفاجىء المؤمنين داخل الكنيسة.. ماذا فعل؟!

A + A -

ترأس البطريرك يوحنا العاشر أوّل قدّاس له في البلمند بعد الأعياد، وعاونه لفيف الآباء الكهنة والشمامسة. حضر القدّاس عدد من الوزراء ومنهم وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف الملقّب بالشمّاس و المعروف عنه أنه مواظب على خدمة الكنيسة.





وشدد البطريرك في عظته على روح الخدمة والعمل والتفاني التي يدعو الإنجيل إليها، وعلى أخلاقية الحيّاة التي تستوّجب نبذ كلّ فكر مظلم يقف حائلاً دون تجدّد الإنسان بالروح، مشدّداً في الوقت نفسه أن الحضور المسيحي في لبنان هو دعامة وقوّة وامتداد للوجود المسيحي في المشرق.





كما ذكّر بقضيّة مطراني حلب بولس يازجي ويوحنّا ابراهيم مصليّاً من أجل إطلاقهما وعودة كلّ المخطوفين… وقد فاجأ وزير الدفاع المشاركين في القداس حيث قام بنفسه ولم الصينية خلال الاحتفال.