جريمة في لبنان.. هذا ما فعلوه بإبن الـ 10 سنوات داخل مبنى قيد الإنشاء!

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ادّعت المواطنة ز. ن. (مواليد عام 1987)، أمام فصيلة جويا في وحدة الدرك الإقليمي ضدّ ثلاثة أشخاص بجرم الإعتداء جنسياً على طفلها ب. ح. (مواليد عام 2007، لبناني)، وذلك داخل مبنى قيد الإنشاء في بلدة شحور الجنوبية، وهم كل من:

– س. ن. (مواليد عام 2002، لبناني)

– ك. ج. (مواليد عام 2002، لبناني)

–ع. س. (مواليد عام 2000، سوري)

و تمكنت دورية من فصيلة جويا من توقيف ك. ج. المذكور، فيما أوقفت دورية من شعبة المعلومات الآخرَين.

وقد أثبت تقرير الطبيب الشرعي حالة الاعتداء، وأودعوا جميعاً مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.