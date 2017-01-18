أبي نصر: لفصل النيابةِ عن الوزارة تطبيقًا لمبدأ فصل السلطات وكخطوةٍ إصلاحيةٍ أولى تساهمُ في مكافحة الفساد

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كلمة النائب نعمة الله ابي نصر ضمن الأوراق الواردة في جلسة مجلس الوزراء :

دولة الرئيس، الزملاء الكرام،

لم يسبق أن خصّصت الحكومات اللبنانية السابقة مقعدًا وزاريًا لمكافحة الفساد كما فعلت في مطلع هذا العهد، وعلى الرغم من المحاولات المتكرّرة لما سُمِّي بتطهير الإدارة منذ ستينات القرن الماضي، فإنّ الفساد تحوّل إلى معضلةٍ تكادُ أن تصبح نهجًا يسلكه كثيرون للإثراء غير المشروع على حساب المال العام.

تخصيصُ وزارةٍ لمكافحة الفساد، هو اعترافٌ بأن المعضلة أصبحت بحجم الدولة.

ولا يخفى على أحدْ أنَّ المقعدَ الوزاري هذا، لا يملك عصًا سحرية. فلا جهازٌ للوزارة، ولا ملاكٌ، ولا سلطاتٌ قانونية. إنها نوع من جرسُ إنذارٍ أراده العهدُ في بداية طريقه.

مكافحة الفساد، عمليةٌ طويلةٌ ومعقّدة، تَرتَبِطُ أوّلاً بالنظامِ السياسي، وتكوين السلطة، وتمتد إلى الإدارة ومختلف أجهزتها الرقابيّة، وتشمل المناهج التربوية والتوعية المدنية بدءًا من العائلة.

ولا داعي لسردِ البراهينَ عن كلفة الفساد في لبنان وحجمه ومدى إنتشاره وتجذّره في الإدارات العامّة.

لا داعي للتذكير بالتصنيف الدولي المُخجِل للبنان كأكثر دول العالم فسادًا!

وهل نُذكِّر بالدين العام الذي تراكمَ ورَهَنَ مستقبلَ الأجيالِ الآتيةَ لنكتشفَ أنّ ملياراتٍ منه اختفتْ تحتَ إسمِ هدرِ المالِ العام؟!

دولة الرئيس،

مع إدراكي لتعقيدات هذه المسألة التي أعرِفُ حِرصَ فخامةِ الرئيس ميشال عون على التصدّي لها، فإنّي أذكّر بما تقدّمنا به سابقًا من إقتراح قانونٍ لفصل النيابةِ عن الوزارة تطبيقًا لمبدأ فصل السلطات وكخطوةٍ إصلاحيةٍ أولى تساهمُ في مكافحة الفساد.

لا يجــوز للشخـص المسـؤول أن يكـون فـي آنٍ معًـا مُراقِبْ ومُراقَبْ، مُحاسِب ومُحاسَب، حكـمٌ وفريـق controleur et controlé, juge et partie .

قناعتي دولة الرئيس؛

إنّ تطبيـق مبـدأ فصـل النيابـة عـن الوزارة هـو مدخـلٌ منطقـيٌ لتقويـم مسـارِ السلطة، فيجعلَ النائب سلطةََ مساءلةٍ ومراقبةٍ ومحاسبةٍ فعلية لا تَشُلُّها أحلام الوصولِ إلى مقعدٍ وزاري.

في الختام، من حقّ اللبنانيين علينا ألاّ يأكلَ الفسادُ أموالهم، ومن واجبنا كسياسيين أن نفهمَ أنّ النيابةَ والوزارةَ أداةٌ للخدمةِ العامّةْ، وهي مسؤولية نتحمّلها ونُحاسَبُ عليها، وليست منصَبًا نملكُه للتحكّم بالناس الذين أولونا ثقتهم.