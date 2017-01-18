living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبي نصر: لفصل النيابةِ عن الوزارة تطبيقًا لمبدأ فصل السلطات وكخطوةٍ إصلاحيةٍ أولى تساهمُ في مكافحة الفساد

18
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كلمة النائب نعمة الله ابي نصر ضمن الأوراق الواردة في جلسة مجلس الوزراء :
دولة الرئيس، الزملاء الكرام،
 
لم يسبق أن خصّصت الحكومات اللبنانية السابقة مقعدًا وزاريًا لمكافحة الفساد كما فعلت في مطلع هذا العهد، وعلى الرغم من المحاولات المتكرّرة لما سُمِّي بتطهير الإدارة منذ ستينات القرن الماضي، فإنّ الفساد تحوّل إلى معضلةٍ تكادُ أن تصبح نهجًا يسلكه كثيرون للإثراء غير المشروع على حساب المال العام.
تخصيصُ وزارةٍ لمكافحة الفساد، هو اعترافٌ بأن المعضلة أصبحت بحجم الدولة. 
 
ولا يخفى على أحدْ أنَّ المقعدَ الوزاري هذا، لا يملك عصًا سحرية. فلا جهازٌ للوزارة، ولا ملاكٌ، ولا سلطاتٌ قانونية. إنها نوع من جرسُ إنذارٍ أراده العهدُ في بداية طريقه.
مكافحة الفساد، عمليةٌ طويلةٌ ومعقّدة، تَرتَبِطُ أوّلاً بالنظامِ السياسي، وتكوين السلطة، وتمتد إلى الإدارة ومختلف أجهزتها الرقابيّة، وتشمل المناهج التربوية والتوعية المدنية بدءًا من العائلة.
 
ولا داعي لسردِ البراهينَ عن كلفة الفساد في لبنان وحجمه ومدى إنتشاره وتجذّره في الإدارات العامّة.
 
لا داعي للتذكير بالتصنيف الدولي المُخجِل للبنان كأكثر دول العالم فسادًا!
وهل نُذكِّر بالدين العام الذي تراكمَ ورَهَنَ مستقبلَ الأجيالِ الآتيةَ لنكتشفَ أنّ ملياراتٍ منه اختفتْ تحتَ إسمِ هدرِ المالِ العام؟!
دولة الرئيس،
مع إدراكي لتعقيدات هذه المسألة التي أعرِفُ حِرصَ فخامةِ الرئيس ميشال عون على التصدّي لها، فإنّي أذكّر بما تقدّمنا به سابقًا من إقتراح قانونٍ لفصل النيابةِ عن الوزارة تطبيقًا لمبدأ فصل السلطات وكخطوةٍ إصلاحيةٍ أولى تساهمُ في مكافحة الفساد.
 
لا يجــوز للشخـص المسـؤول أن يكـون فـي آنٍ معًـا مُراقِبْ ومُراقَبْ، مُحاسِب ومُحاسَب، حكـمٌ وفريـق controleur et controlé, juge et partie . 
قناعتي دولة الرئيس؛
 
إنّ تطبيـق مبـدأ فصـل النيابـة عـن الوزارة هـو مدخـلٌ منطقـيٌ لتقويـم مسـارِ السلطة، فيجعلَ النائب سلطةََ مساءلةٍ ومراقبةٍ ومحاسبةٍ فعلية لا تَشُلُّها أحلام الوصولِ إلى مقعدٍ وزاري.
 
في الختام، من حقّ اللبنانيين علينا ألاّ يأكلَ الفسادُ أموالهم، ومن واجبنا كسياسيين أن نفهمَ أنّ النيابةَ والوزارةَ أداةٌ للخدمةِ العامّةْ، وهي مسؤولية نتحمّلها ونُحاسَبُ عليها، وليست منصَبًا نملكُه للتحكّم بالناس الذين أولونا ثقتهم.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout