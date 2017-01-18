سمير عون: سيدعي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على المجموعة التي تفبر الإتتهامات

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بيان صادر عن رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سـمير عون

بعدما جرى إفتضاح أمر الغرفة السوداء التي تستهدف مؤسسة الضمان الإجتماعي ومسؤوليها والتي تفبرك التلفيقات لغايات مافياوية وسياسية حركت الغرفة المذكورة إحدى دكاكينها المسماة " لهون وبس " للإفتراء علينا في بيان منشور في جريدة النهار تاريخ 18/1/2017 إدعى فيه ناشروه قضايا هدر هي أساساً قررات صادرة عن مجلس إدارة الصندوق بإستئجار مكتب إضافي للجنة الفنية منذ ما يزيد عن إثني عشر عاماً ومقررة اكلافه في الموازنات الإدارية ... وإدعوا في قضايا أخرى العلم بما يفوق قرارات مجلس شورى الدولة ومحكمة التمييز ...

وإتهامات أخرى لاشأن لها سوى التشهير بمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومديره العام تارةً ورئيس اللجنة الفنية تارةً اخرى.

إننا نعتبر أن حشرجات الغرفة السوداء وصلت للإستعانة بدكانة " لهون وبس" ذات السعر الزهيد وبوسيلة إعلامية أفلست أخلاقياً قبل أن تفلس مالياً وتصرف من موظفيها دون إعطائهم حقوقهم.

ولذلك سيدعي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على هذه المجموعة وسيطلب من القضاء كشف أسمائهم ومموليهم وغاياتهم و" مسيرتهم النضالية " التي لا تحوي سوى شكوى مقدمة ضد مدير عام الصندوق منذ أشهر وشكوى جديدة ضد رئيس اللجنة الفنية بإستهداف ضرب الثقة العامة بمؤسسة الضمان الإجتماعي.

وبعد كل ما تقدم نلفت اركان الدولة الى ما يحاك ضدّ مؤسسة الضمان الإجتماعي والذي ظهر منه حتى الآن رأس جبل الجليد ...

رئيــــــــس اللجنـــــــــــة الفنيـــــــــــــة

ســـــــــــــمير عـــــــــــــون