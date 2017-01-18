مسرحية توجيهية حول تفاقم مشكلة الإحتباس الحراري وطرق الحدّ منها

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يرعى معالي وزير الطاقة والمياه الأستاذ سيزار أبي خليل نهار السبت 21 كانون الثاني 2017 لقاءً صحفياً ينظّمه مركز أي بي تي للطاقة IPTEC بالتعاون مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة LCEC وشركة الإنتاجShowbox Productions لإطلاق مسرحية توجيهية تحت عنوان

Les Aventures de Pingoo حول تفاقم مشكلة الإحتباس الحراري وطرق الحدّ منها،

تعرض في المدارس اللبنانية خلال شهر آذار 2017.

استُقدمت المسرحية من فرنسا وذلك لأهميتها التربوية والتوعوية ويشارك فيها نخبة من الممثلين الفرنسيين الكوميديين الذين سوف يجسدون الموضوع بطريقة مبسّطة للتلامذة من خلال شخصيات متنوعة وقصة ممتعة تعرّفهم على الآثار البيئية لظاهرة الإحتباس الحراري وإيجاد الحلول لها من خلال اعتماد مصادر الطاقة البديلة والحد من تلوث الهواء.