بالصورة - فاجعة تهزّ غدير: "ما حدا خصو، انا تعبت من كل شي".. كتبت رسالتها وانتحرت!

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فاجعة هزّت يوم أمس، منطقة غادير، بعدما أنهت الشابة ن.ل. حياتها منتحرة، وتركت رسالة جاء فيها:"أنا الموقعة أدناه ن. و. ل، أنا قررت اوضع حد لحياتي، ما حدا خصو، انا تعبت من كل شي، ما بدي شي الّا زياد ينتبه على الأولاد.."

وأضافت: "أنا تعبت تعبت تعبت.. يلي بيقرا الورقة يتصل بزياد"، (وهو زوجها وأب أولادها) تاركة رقم هاتفه.

وأوصت ن. بأن يتم دفنها هناك في مسقط رأسها وختمت: "زياد انتبه عالأولاد.. دفنوني بجورة الترمس مش بغادير".

هكذا تناولت المادة السامة ورحلت من دنيا أتعبتها واوجعتها، بحسب ما جاء في رسالتها مناشدة زوجها بالانتباه على الاولاد.

(جديدنا)