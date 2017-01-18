القضاء على 10800 طير من النورس حول المطار.. وكم تقاضى الـ125 صياد؟

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اشترك في حملة اطلاق النار على النورس واصطيادهم 125 صياد، تم تقديم لهم الخرطوش و100 دولار يوميا، مقابل صيدهم طائر النورس باعتبار انه يشكل خطر على سلامة الطيران المدني والطائرات التي تهبط وتقلع من مطار بيروت.

وكان مجموع ما تم قتله من طائر النورس حوالي عشرة الاف و800 طير من النورس حتى انه لم يعد يوجد في المنطقة أي طائر نورس من الكوستا برافا حتى مهبط مدرج مطار بيروت.

وقد احتجت منظمات بيئية كثيرة على قتل هذا الطائر واعتبرته مجزرة بقتل حوالي 11 الف طائر من النورس. لكن الطائرات أصبحت تستطيع الهبوط والاقلاع دون خطر ان يدخل أي طائر في محرك الطائرة ويعرضها للسقوط.