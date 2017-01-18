عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 كانون الثاني 2017

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الأخبار

إعلام البزنس والعائلات

عون: لا انتخابات وفق الستين

البناء

«بريزدانت أستانة» لوفدَيْن برئاسة الجعفري وعلوش ونعومكين بينهما

الجيش السوري يتقدّم في عين الفيجة واحتمالات الحسم قبل المؤتمر

ثورة دبلوماسية لعون أمام السفراء... وطائرة الاستطلاع بيد المقاومة

الجمهورية

قاسم ل"الجمهورية": الستين يهدم الهيكل

الديار

بري لـ«الديار» لن اقبل ابداً بالستين ولا تأجيل للانتخابات

الاشتراكي في بعبدا من دون رئيسه ومعركة القانون مفتوحة على كل الاحتمالات

المستقبل

عون يضغط انتخابياً: نخسر مقاعد ونربح الوطن

اللواء

عون يتبنى النسبية وبرّي يُرحّب

لقاء ثلاثي في السراي حول قانون الإنتخاب.. والوفد الجنبلاطي يبدأ إتصالاته من بعبدا اليوم

L'Orient-Le Jour

Pour Aoun, « l’organisation d’élections suivant une nouvelle loi » est la « priorité »

The Daily Star

Row over elections law heats up