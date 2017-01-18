أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 كانون الثاني 2017

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البناء - خفايا

رأت أوساط نيابية متابعة أنّ الأوضاع الانتخابية في طرابلس غير واضحة بعد، مشيرة إلى أنّ الخلاف المتفاقم الذي وصل إلى سقوف عالية جداً بين تيار المستقبل والوزير السابق أشرف ريفي يصعّب الأمور على طرفيه، ويجعل ظروف الخصوم أسهل بكثير، لا سيما الثلاثي المكوّن من الرئيس نجيب ميقاتي والنائب محمد الصفدي والوزير السابق فيصل كرامي...

الجمهورية - أسرار

زار موفد مرجع كبير مقراً حزبياً لتوضيح لغط أثاره موقف حسّاس أدلَى به المرجع خلال زيارة الى الخارج.

يجري التحضير لتعيين رئيس جديد لإحدى المؤسسات الكبرى الحسّاسة ويعقد المعنيّون معه لقاءات بعيداً من الأضواء تتناول طبيعة عمله وطريقة تعاطيه مع بعض المرجعيات.

يعتزم رئيس حزب عقد سلسلة لقاءات وإجتماعات بعيدة من الإعلام لتشكيل جبهة من المعارضين وتوحيدها لخوض الإنتخابات النيابية.

المستقبل - يقال

إنّ رئيس كتلة نيابية يلفت إلى أن ما آلت إليه المواقف والاتصالات والعقد حول قانون الانتخاب يعطي انطباعاً بأن الأمر يتطلب زخماً جديداً للوصول إلى الخواتيم المرجوّة.