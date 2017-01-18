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أسرار طائرة الاستطلاع الاسرائيلية في يد المقاومة

18
JANUARY
2017
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أضافت المقاومة الى سلسلة إنجازاتها في إطار إحباط عمليات التجسس «الإسرائيلي» على لبنان، إنجازاً أمنياً جديداً، تمثل بالعثور على الطائرة «الإسرائيلية» التي سقطت على الحدود مع فلسطين المحتلة ونقلها الى مكان آمن للكشف عليها، بحسب ما أعلنت المقاومة في بيان.

وقالت مصادر عسكرية لـ«البناء» إن «الطائرة هي صناعة إسرائيلية صغيرة الحجم وقليلة الوزن حوالي 7 كلغ، وتستعمل للمراقبة الأرضية القريبة على الحدود مع فلسطين المحتلة وتشغّل من دون أن تُصدر صوتاً وتستعملها إسرائيل بكثافة في منظومة المراقبة والتجسس لتفاجئ بها العناصر التي تقترب من الحدود لخوفها من وجود المقاومة على الحدود». وتعتبر الطائرة بحسب المصادر من الصناعات العسكرية «الإسرائيلية» التي تفتخر بها في إطار الطائرات من دون طيار وزوّدت أعداداً منها لأكثر من جهة في السوق العالمية». وأوضحت المصادر أن «إسرائيل تتجسس على الحدود اللصيقة بشكلٍ دائم لمراقبة المراكز والمواقع العسكرية التي تفترض أنها للمقاومة لكن فقدت السيطرة عليها والتحكم بها بعد أن أسقطتها المقاومة وصادرتها لتحليلها لمعرفة أسرارها وما هي المواقع التي صوّرتها». وأشارت الى أنه «من المبكر معرفة هدف هذه الطائرة، إن كان استطلاعاً فقط أو التحضير لتنفيذ عملية اغتيال أو عملية أمنية أخرى قبل تحليل الصور».

البناء
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