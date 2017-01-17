كنعان: الأيام المقبلة قد تحمّل تصوراً مشتركاً مع القوات لقانون الانتخاب

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أكد امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان أن "مشوار التفاهم لم ينته مع رئاسة الجمهورية بل سيستمر ويتعمّق لانه رؤية مشتركة منفتحة على الآخر لبناء الدولة"، وكشف كنعان ان الأيام المقبلة قد تحمل تصوراً مشتركاً بين التيار والقوات في ما يتعلّق بقانون الانتخاب وقال " لدينا قواسم مشتركة مع القوات في ما يتعلّق بقانون الانتخاب والهدف الوصول الى صيغة يتم تسويقها مع شركائنا في الوطن".

وأكد كنعان في حلقة خاصة من برنامج "بلا حصانة" عبر الotv في ذكرى المصالحة المسيحية ان "هدفنا ليس اي قانون انتخاب بل همنا من قانون الانتخاب الوصول الى تصحيح التمثيل، ونحن ننصح الجميع بعدم مجاولة تجاوزنا ونحن اكثر تيار يقدّم تسهيلات لاقرار قانون انتخاب جديد لتغيير الواقع المجحف ".

واستذكر كنعان مراحل التفاهم، وأشار الى أن مسار التفاهم المسيحي حتى اعلان النيات اخذ نقاشات معمّقة وهادفة على مدى 9 اشهر، كاشفاً انه هو من اقترح على العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع بعد اسابيع من المفاوضات الانتقال من التفاهم الكلامي الى تبادل الأوراق، وقال "عملنا من خلال التفاهم المسيحي على وضع رؤية مسيحية مشتركة من اجل وحدة وطنية جامعة".

ولفت كنعان الى أن "اعلان النيات" وإن لم يعلن الاتفاق على رئاسة الجمهورية فقد حدد مواصفات الرئاسة التي تنطبق على العماد ميشال عون،قائلاً "المصالحة التاريخية كانت هدفنا بالتوازي مع الحضور المسيحي القوي في الدولة لاستعادة الحضور والدور".

أضاف" هدفنا منذ اللحظة الأولى كان الوصول الى رئيس ميثاقي وترجمة الدستور وتأمين التوازن وان يكون التفاهم رافعة للمسيحيين

ورداً على سؤال قال كنعان "لقد طوينا صفحة الرئاسة وننظر الى المردة والكتائب نظرة إيجابية ونريد التعاون ولا نية لدينا لعزل احد. واليوم، فالصفحة الجديدة بالنسبة الينا قائمة على حضور فاعل واقوى وقد قدمنا للمسيحيين وللبنانيين مشروعاً مسيحياً وطنياً بلا أحادية او الغاء".