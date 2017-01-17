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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





إرادتي هي صيانة الوحدة الوطنية.



هذا الكلام قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أثناء استقباله رئيس وأعضاء السلك الدبلوماسي.



وما قاله الرئيس عون ايضا مواقف برز فيها تشديده على قانون انتخاب على أساس النسبية الأمر الذي لاقى تهنئة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري.



وفي السرايا الحكومية أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على قانون تنبثق منه السلطة. وفي السرايا غدا جلسة لمجلس الوزراء بجدول عمل عادي. فيما تنعقد جلسة تشريعية غدا وبعده في البرلمان. وفي الناحيتين غياب لقانوني الانتخاب والموازنة.



في غضون ذلك موقف لكتلة الوفاء للمقاومة أيد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة. وقد برز لقاء الرئيس الحريري مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي كما برز ترؤسه إجتماعا بخصوص أمن المطار والطائرات.



أمنيا قصفت مدفعية الجيش اللبناني مواقع المسلحين في جرود عرسال ورأس بعلبك. وفي المنطقة توغل للجيش العراقي على جبهة الموصل.



أما في سوريا فالهدنة تخرق بين حين وآخر. وفي المواقف إيران تعارض المشاركة الاميركية في مؤتمر أستانة.



عودة الى مواقف الرئيس عون أمام السلك الدبلوماسي. الوحدة الوطنية والنسبية عنوانان لهذه المواقف.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



يندر ان نجد قانونا جديدا، يندر ان يمر يوم من دون فضيحة في لبنان نحن امام 365 من الفضائح حتى في ايام الآحاد وفي العطل ايضا، الفضائحيون لا يعطلون بل يعطلون بل يكونوا في صدد الاعداد لصفقة او سمسرة، ينتظرون يوم العمل لتنفيذها على سبيل المثال لا الحصر.



لناخذ ملف النفايات، كم من الفضائح ارتكبت باسمها؟ واذا عدنا قليلا الى الوراء ماذا نتذكر؟ اغلاق مطمر الناعمة ثم التفتيش عن مطامر بديلة، اقتراحات السلسلة الشرقية ثم سرار في عكار، يسقط الاقتراح فيكون الترحيل جاهزا، يدخل الفضائحيون على الخط فيخترعون شركات وهمية ودول على انها قبلت بان تستقبل النفايات ليتبين ان الدول التي جرى الحديث عنها ترفض استقبال نفاياتنا، يسحب ملف الترحيل من التداول بعدما تقترب التهمة من الفضائحيين فتعود المعالجة الى المربع الاول المحدد في برج حمود وفي الكوستابرافا.



ترتفع اصوات خطر الكوستابرافا على خطر الطيران المدني فيتأهب الفضائحيون لتقديم مقترحات حول المبيدات التي تقتل النورس، يسقط الاقتراح بسبب مخاطره فيتقدم اقتراح التجهيزات التي تصدر اصواتا لابعاد النورس، فجأة يظهر ان هذه المعدات موجودة في مرفأ بيروت قبل الكوستابرافا وقبل مقترحات الخبراء.



اما لماذا هي موجودة في المرفأ فلان الشركة المستوردة استوردتها بهدف اعادة تصديرها الى ليبيا وغيرها، واذا كانت لليبيا اليست الشركة المستوردة ملزمة بمهلة للتلزيم؟ اليس هناك بند جزائي في حال التأخير؟ ولكن احدا لم يجب لماذا هي موجودة في المرفأ منذ اكثر من سنة، ولماذا تقدم الحكومة وتقدم لها على انها هبة، وكيف تقدم على انها هبة وهي لم تمر بعد في مجلس الوزراء ليوافق على قبولها؟



اسئلة ملزمة لكن الاجوبة ربما لن تكون ملزمة فهناك منظومة فساد في البلد لا تخشى احدا هنا وتعتبر نفسها فوق القانون واقوى منه، فهل يضع القضاء يده على الملف؟ وهل تتحرك النيابة العامة المالية؟ هل تتحرك لجنة الاشغال النيابية؟ ما يجري لم يعد يجوز السكوت عنه،الصفقات تغطى بالهبات والملفات تغطى بالنفايات.



بعيدا عن هذا الملف وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خطا احمر تحت قانون الستين ليعطى الضوء الاخضر للنسبية. موقف حاز تهنئة الرئيس نبيه بري ولكن ماذا ستكون عليه ردة فعل النائب وليد جنبلاط المتمسك بالستين والرافض للنسبية، تغريداته تأخرت فكيف سيفجر رفضه؟





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



خطاب وطني لرئيس الجمهورية ميشال عون امام السلك الدبلوماسي لم يخف فيه الرئيس العماد انحيازه الى لبنان الدولة كي يبقى مجتمعنا مثالا للتعايش مستقرا في السياسة والاقتصاد والامن. لم يخف الرئيس العماد التزامه بتنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد، لم يخف الرئيس العماد انحيازه للقضية الفلسطينية التي تتعرض الى سلب الحقوق من قبل الاسرائيليين، خطاب رئيس الجمهورية قارب العناوين الداخلية والاقليمية باعلى درجات المسؤولية الوطنية فاستحق التقدير.



ومن هنا جاءت تهنئة الرئيس نبيه بري لرئيس الجمهورية على ما تضمنه خطاب بعبدا اليوم، فهل تتغير المواقف ازاء الصيغة الانتخابية؟ دفنت مشاريع التمديد، لكن مشاريع اطلت لتجميل قانون الستين رفضها الرئيس بري.



النائب وليد جنبلاط اقترح اجراء تقسيمات جديدة في جبل لبنان اساسها تأسيس محافظة تضم الشوف وعاليه،الطروحات في كل اتجاه لكن الترقب يسود. وحدها ال73 مشروع واقتراح قانون تمضي في الجلسة التشريعية غدا لتحاكي اولوية الناس في ورشة اطلقها رئيس المجلس في التشريع والرقابة للتعويض عما فات البلد في سنوات التعطيل.



الموازنة انجاز يرتقب ايضا بعدما انهى الوزير علي حسن خليل كل حساباته عدا ونقدا لبت قضية عالقة منذ اكثر من عقد من الزمن.



زمن النورس يغيب تدريجيا بعدما وضعت وزارة الاشغال العامة والنقل آلات تصدر تردادات هي قيد التجربة الان، اجتماع السراي اتخذ اجراءات لسلامة الطيران وتخفيف زحمة المطار.



وحده وزير البيئة يغيب عن السمع فلا يرد على اتصالات الاعلام واستفسارات الصحافيين. قد يكون وزير البيئة الجديد مشغولا باعداد خطة للنفايات ليسجلها له التاريخ فلننتظر.





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



غدا يكتمل نصاب المؤسسات الدستورية كلها، في الجلسة النيابية التشريعية صباحا، وفي مجلس الوزراء الذي ينعقد بعد الظهر في السراي الكبير.



وإذا كانت البنود الأكثر أهمية بالنسبة إلى المؤسسات هي الموازنة العامة، والأكثر تأثيرا على الناس هي سلسلة الرتب والرواتب، فإن النجم غير المعلن لهذه الجلسات مرشح ليكون قانونا جديدا للانتخابات النيابية.



مواقف الكتل النيابية باتت متوافقة على ضرورة إقرار قانون جديد، مع تأكيد اجراء الانتخابات في موعدها، لكن في حين باتت النسبية الكاملة خارج النقاش، فإن النقاش الممتد أخذ يدور بين المختلط نسبي وأكثري، وبين التأهيلي.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



طيور سياسية تعيق حركة اقلاع وهبوط القوانين الانتخابية، وبدل ان يطمر قانون الستين في باحات مجلس النواب، احياه التسويف وصعوبة الاختراقات، وهواجس فاضت بها التصريحات، حتى قال رئيس الجمهورية انها في غير محلها، لان النسبية تضمن صحة تمثيلِ الجميع بحسب الرئيس عون، واولوية العهد انتخابات نيابية وفق قانون جديد..



وعشية جلسات التشريع الخالية من اي قانون انتخابي، أكدت الكتل مواقفها فرادى وجماعات، لتفرد كتلة الوفاء للمقاومة مساحة من بيانها لدعوة صريحة وبينة لاعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة او الدوائر الموسعة كصيغة تلتزم المناصفة وتؤمن حقيقة الشراكة، مع الرفض القاطع للتمديد ولقانون الستين..



قانون يلعنه جل السياسيين على المنابر، ويسعون لحمايته كما هو او وفق صيغ تعيده عبر توزيع الادوار والدوائر كما اكد وما زال الرئيس نبيه بري..



ومن رئيس المجلس اتصال تهنئة لرئيس الجمهورية على خطابه امام السلك الدبلوماسي. خطاب ابعد من مسائلنا الداخلية الى دور لبنان وموقفه الاقليمي والدولي بمواجهة العدو الصهيوني والارهاب التكفيري.. خطاب ميز بين الربيع والجحيم الذي اصاب الامة، وصوب على السياسات الدولية التي اوصلت الوضع في الشرق الاوسط الى ما هو عليه، فاطفاء الحرائق بحسب الرئيس عون صار حاجة ومصلحة في آن، لان النيران بدأت تحرق اصابع من صنعها..





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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



على رغم تغييبه عن جدول أعمال الجلسة التشريعية التي تعقد غدا وبعد غد، عاد قانون الانتخاب ليحتل موقعه الطبيعي، في المرتبة الأولى على سلَّم الأولويات الوطنية والميثاقية والإصلاحية، بعد انتخاب رئيس الجمهورية وانطلاق العمل الحكومي. فالقانون المأمول حضر اليوم على أعلى مستوى رسمي، في الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية أمام السلك الديبلوماسي، حيث جدد التزام اقرار قانون جديد تجرى الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه في موعدها، مشددا على أن تخوف البعض من النسبية في غير محله. وفي هذا الإطار، تشير معلومات الأو تي في إلى أن وفدا وزاريا ونيابيا من اللقاء الديموقراطي يزور غدا قصر بعبدا، في مستهل جولة تشمل لاحقا عين التينة والسراي الحكومي وعددا من القيادات. والقانون المأمول حضر أيضا على لسان رئيس التيار الوطني الحر إثر اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، حيث رسم "إما الستين أو الطائف ولا للتمديد" معادلةً سياسية جديدة، فيما رأت كتلة الوفاء للمقاومة أن الإخلال بالتعهدات في شأن قانون الانتخاب يخل بالثقة... بحكومة استعادة الثقة.



تزامنا مع عودة قانون الانتخاب بقوة إلى دائرة الضوء قبل الحسم، تحل غدا الذكرى الأولى لتفاهم معراب. وفي هذا الإطار، يلقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع غدا كلمة بالمناسبة، علما أنه يطل في نشرتنا المسائية غدا أيضا في مقابلة خاصة بالـ OTV، التي تستضيف ضمن برنامج "بلا حصانة" الليلة، عرابي الاتفاق ابراهيم كنعان وملحم الرياشي...



لكن، قبل تفاصيل السياسة والمواقف، وقفة تضامنية مكررة مع ضحايا شهداء مجزرة اسطنبول. فماذا يقول الأهالي والجرحى للOTV بعد القبض على الجاني؟





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



انقسمت البلاد "بلوكات" إنتخابية هددت بعودة المقاطعة السياسية واللجوء الى الخيارات الشعبية رفضا للستين أو التمديد فالتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب يطالبون بقانون جديد أدرجه أيضا رئيس الجمهورية اليوم في خطابه أمام السلك الدبلوماسي ما استدعى هاتف تهنئة من رئيس مجلس النواب بمجمل المواقف ثلاثية رفض الستين من الأقطاب المسيحية تقابلها ثلاثية الضد الذاهبة إلى التمديد المقنع بالستين أو المشروع الأكثري إذ يتبنى هذا الخيار كل من بري جنبلاط والمستقبل الذي كان منفتحا على نقاش المختلط فيما أبقى حزب الله على موقفه ثابتا من النسبية الكاملة والدائرة الواحدة كصيغة تلتزم المناصفة وتوفر الشراكة وأمام هذا الانقسام ورفض رئيس المجلس أدراج القوانين الانتخابية في جدول أعمال الجلسات التشريعية هل من مخارج يسوغها الدستور لفرض إدراج القانون الانتخابي؟ أو اللجوء الى قانونِ جاستا تشريعي ينتزع القانون من قلب الهيئة العامة؟ الدستور يضمن الحل عبر المادة الثالثة والخمسين منه وتحديدا الفقرة العاشرة التي تعطي رئيس الجمهورية صلاحية توجيه رسالة إلى مجلس النواب عندما تقتضي الضرورة ولدى رئيس الجمهورية هنا قرينة دامغة بالتقصير النيابي وله الحق في المحاسبة والسؤال وطلب إدراج القانون مستندا إذا شاء إلى مشروع قانون مطابق للدستور وضعه وزير الداخلية الأسبق مروان شربل وأحيل إلى المجلس النيابي قبل خمس سنوات وهو يتضمن النسبية مع الدوائر الثلاث عشرة وصوت التفضيل ومن الخيارات الدستورية المتاحة أن يتقدم سرب من عشرة نواب باقتراح قانون إلى مجلس النواب يطلب إدراج أي صيغة انتخابية في جدول الأعمال تتيح هذه الصيغ الدستورية الضرب بيد من تشريع انتخابي حتى لا تبقى مطرقة الرئيس تضرب بسيف الستين وتقبض على مفتاح مجلس النواب وهي صيغ كفلها الدستور وتتقدم على تلك الخيارات الشعبية التي لوح بها التيار الوطني اليوم.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



موقف لافت وواضح جدا للرئيس ميشال عون في التوقيت والمضمون، فقبل اقل من 24 ساعة على انطلاق الجلسة التشريعية المقررة يومي الاربعاء والخميس والتي لا وجود لقانون الانتخاب على جدول اعمالها حرص الرئيس عون على التاكيد امام السلك الدبلوماسي ان من اولى اولويات العهد الجديد تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح لكل شرائح المجتمع اللبناني، وهو موقف استدعى اتصالا من الرئيس بري بالرئيس عون للتهنئة والتاييد.



اندفاعة العهد باتجاه تظهير قانون انتخابي جديد استدعت تحركا من الحزب التقدمي الاشتراكي الذي سيزور وفد منه بعبدا غدا لشرح موقفه المتمسك بالنظام الاكثري.



توازيا، ثمة انتظار للكلمة التي سيلقيها الرئيس الحريري بعد حوالي الـ15 دقيقة من الان لتبيان الموقف النهائي لتيار المستقبل من الملف الانتخابي.



وعلى صعيد اخر غدا 18 كانون الثاني اي الذكرى الاولى لتفاهم معراب الذي غير المشهد اللبناني ونقل الواقع المسيحي من مكان الى اخر. وعن التفاهم تحدث رئيسا القوات والتيار الى الـMTV.