لماذا سحب الرئيس بوتين السفن الحربية من سوريا؟

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اتّخذ الرئيس بوتين قراراً قضى بموجبه سحب مجموعة السفن الحربية بالتزامن مع وقف إطلاق النار في سوريا. شكّل القرار الروسي مفاجأة للمراقبين العسكريين خاصّة وأنّ حلب ليست نهاية الحرب مع فتائل التفجر والإرهاب في الرّقة وإدلب وحماه وحتى في محيط دمشق. فماذا قصد الرئيس بوتين من وراء هذا القرار؟ وما هي أهداف روسيا في مؤتمر السلام المرتقب في الآستانة؟

قضى قرار الرئيس بوتين بتقليص جزئي لمجموعة السفن التي ستبقى متأهبة للعودة الى المنطقة إذا حدث أيّ أمر يهدّد التسوية وفق مصدر روسي. ما يعني أن هذا القرار لم يكن لغايات عسكرية إنّما سياسية والتي نوردها على الشّكل التالي:

- توجيه رسالة الى الأطراف الداخلية أنّه محكوم عليها بالحوار للتوصل الى حل سياسي وأن روسيا جادّة في إنهاء الأزمة.

- اختبار النوايا التركية بشكل جدّي في مكافحة الإرهاب والحركات التكفيرية ذات الصّلة التي ضربت شظاياها أمن واستقرار تركيا بفعل السياسة التركية الخاطئة في سوريا.

- شكّلت حلب نقطة تحوّل دولية وإقليمية لصالح النّظام وحلفاؤه. ولم يعد مجدياً نقل الصّراع الى محافظات أخرى، حيث أخذت روسيا على عاتقها، بالشراكة مع الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب لملمة تداعيات الأزمة السورية لتقويض الإسلام السياسي الذي ضرب الأمن والسّلم الدوليين. وعليه، تضع روسيا ثقلها لإنجاح مؤتمر الآستانة بعد تحوّل أميركي نحو الإهتمام باحتواء الصّين وأزمات الهجرة بفعل خلل في القوة الإقتصادية ما يُنذر بتراجع الأحادية عل مستوى العالم.

وقبيل أيام من المؤتمر المرتقب في كازاخستان التي تقع في المدى الجيوسياسي لروسيا، أعلن وزير الخارجية سيرجي لافروف أن "تدخل بلاده عسكرياً حمى دمشق من السقوط" في رسالة الى الحلفاء قبل الخصوم أنّ الآستانة ليست جنيف.