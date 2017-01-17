لا تسلكوا طريق الكازينو في هذه الأوقات

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"ستقوم إحدى الشركات بأعمال صيانة فواصل جسر كازينو لبنان، وذلك على المسلكين الغربي والشرقي، اعتباراً من الساعة 4.30 لغاية الساعة 6.30 ومن الساعة 10.00 حتى الساعة 11.00 من تاريخ 18/1/2017.



سيتم تحويل السير في خلال القيام بهذه الاشغال على مسرب واحد من مسلكي الاوتوستراد.



يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وارشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".