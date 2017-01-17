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الوفاء للمقاومة: نرفض قانون الستين والتمديد، ووضع قانون جديد للإنتخاب هو تعهد التزمته الحكومة في بيانها الوزاري

17
JANUARY
2017
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عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك, وذلك بعد ظهر اليوم الثلاثاء تاريخ 17/01/2017 برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها. 

 

وقد خصصت الكتلة القسم الأكبر من وقت اجتماعها, لتدارس الموقف من مشاريع واقتراحات القوانين الواردة في جدول أعمال الجلسة النيابية العامة المقرر عقدها على مدى اليومين المقبلين أي الاربعاء والخميس في 18 و 19 /1/2017.

 

وإذ رحبت الكتلة باستئناف انعقاد الجلسات التشريعية في مجلس النواب فإنها رأت في ذلك مؤشراً واعداً على تعاون السلطات الذي بدأ مع صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية, وعلى عودة الانتظام في عمل المؤسسات الدستورية.

 

ثم عرضت الكتلة لما آلت اليه الاتصالات والاجتماعات حول صيغة قانون الانتخاب, فجددت تأكيدها على اعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة كصيغة تلتزم المناصفة وتؤمن الشراكة الحقيقية وتحقق صحة التمثيل وفعاليته, مشددة على رفضها قانون الستين والتمديد, معتبرة ان وضع قانون جديد للإنتخاب هو تعهد التزمته الحكومة في بيانها الوزاري رغم معرفتها المسبقة بالفترة المتاحة لها من أجل انجازه.. إن الاخلال بهذا التعهد سيؤثر حكماً على الثقة بحكومة "استعادة الثقة".

 

بعد ذلك عرضت الكتلة لبعض المستجدات في المنطقة وخلصت الى ما يأتي :

1- تتقدم الكتلة من سماحة الامام القائد ومن الجمهورية الاسلامية الايرانية مسؤولين وشعباً بتعازيها الحارة, بفقد سماحة آية الله الشيخ هاشمي رفسنجاني الذي اضطلع بدور تاريخي في مسيرة الثورة وبناء الدولة ومؤسساتها وترك بصماته في الحياة السياسية في ايران والخارج, ونالت حركات التحرر والمقاومة في العالم ولبنان رعايته ودعمه الكبيرين.

 

إن كتلة الوفاء للمقاومة إذ آلمها رحيل هذه القامة الاسلامية المؤثرة والفاعلة فانها تشارك أسرته الكريمة جميل العزاء وتدعو للجمهورية الاسلامية بدوام العزّ والتقدم.

 

2 - تدين الكتلة ارتكاب نظام التسلط في البحرين, جريمة كراهية باعدام ثلاثة شبان من دون أي مسوّغ أو مبرر, وترى في هذا السلوك الجائر تعبيراً عن المأزق الذي يعانيه النظام هناك نتيجة الهوة الساحقة التي تفصله عن شعبه المظلوم والصابر..

 

اننا نجدد تأييدنا للانتفاضة التي يواصلها شعب البحرين العزيز وندعو العالم الى وقفة مسؤولة تستجيب لمطالبه المشروعة والعادلة وتضع حداً لجرائم النظام البحريني الظالم والمستبد.

 

3- تستهجن الكتلة الصمت اللئيم للمنظمات الدولية لحقوق الانسان, عن أي كلام أو تحرك إزاء منع الارهابيين التكفيريين في وادي بردى مياه الشرب عن الملايين من أبناء الشعب السوري في العاصمة السورية دمشق.

 

وكذلك التجاهل المتعَّمد للكارثة الانسانية المتفاقمة في بلدتي الفوعا وكفريا بريف ادلب المحاصرتين واللتين يتعرض أهلهما للقصف العدواني اليومي من قبل المسلحين الإرهابيين, في الوقت الذي تملأ هذه المنظمات الدنيا ضجيجاً مفتعلاً اذا ما حوصر افراد من الارهابيين في أحد المباني ضمن أي منطقة من المناطق.

ان هذه المنظمات تمارس دور الشريك للإرهابيين في كثير من الأحيان وعلى الشعوب ألاّ تنخدع بالدور الانساني الذي تدّعيه.

 

4-  تسأل الكتلة الى متى سيستمر العدوان الجنوني على الشعب اليمني الرافض للوصاية والاحتلال!؟.

والى متى سيصمّ العالم آذانه عن المآسي الانسانية التي يتسبب بها العدوان الاميركي – السعودي هناك؟!. ان التاريخ لن يغفر للمعتدين الذين يستبيحون دماء الاطفال والشيوخ والنساء, ويدمرون كل معالم الحياة الانسانية والتعليمية والاستشفائية وغيرها في اليمن الحزين..

 

وعبثاّ هناك يحلم المعتدون المجرمون بانتصار.

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