كنعان بعد الاستماع الى وزير المال: سنقرع جرس الفرح والانجاز بدل النعي والحزن ولكن من دون تسويات على حساب اصلاح الموازنة والحسابات

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أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان قرع جرس الفرح بدل النعي والحزن، وعبور جبال الصعاب بلا استسلام للوصول الى الحلول الدستورية والقانونية، للموازنة والحسابات، بعيداً من أي تسوية على حساب المال العام.

وكانت اللجنة انعقدت برئاسة كنعان وحضور وزير المال علي حسن خليل ومدير المالية العام الان بيفاني والنواب فادي الهبر، أنطوان زهرا، نبيل دو فريج، علي فياض، عباس الهاشم، حسن فضل الله، ياسين جابر، غسان مخيبر، سيمون ابي رميا، احمد فتفت،كاظم الخير، قاسم هاشم، علي عمار، وليد خوري، هنري حلو وحضور النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، امين عام جمعية المصارف مكرم صادر.

تصريح كنعان

وقال كنعان عقب الجلسة " هي الجلسة الأولى مع وزير المال والمرجعيات المالية والمصرفية، بعد الانقطاع الذي حصل نتيجة الازمة السياسية التي كانت قائمة، ولقاؤنا الأول بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، مع وزير المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف".

أضاف كنعان "الجلسة كانت حول السياسة المالية والوضع المالي، واعطانا الوزير حسن خليل بعض المعلومات المتوافرة، وهي غير نهائية لجهة الأرقام، لان الموازنة لم تناقش في مجلس الوزراء بعد، وبالتالي، فالأرقام يمكن ان تتبدل لناحية الالتزامات والعجز والدين، تبعاً لنقاشات الحكومة. واليوم فمشروع الموازنة يتضمن سلسلة الرتب والرواتب، واذا خرج من الحكومة مع السلسة او من دونها وبزيادة او نقصان فالارقام ستتبدل، وذلك ينطبق على بنود أخرى".

وتابع كنعان "ناقشنا كذلك الحسابات المالية، وكلنا نعلم معضلة الحسابات التي وجدناها عند مناقشة موازنة العام 2010، على طاولة لجنة المال والموازنة، والحسابات منذ العام 1993 غير موافق عليها من قبل ديوان المحاسبة، وهي غير مدققة بشكل سليم. وقد استوضحنا معالي الوزير عن هذا الامر، بعد سبع سنوات على طرح الموضوع للمرة الاولى، وبعد تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة المال والموازنة لتقصي الحقائق، وكان معالي الوزير نائباً مشاركاً فيها قبل ان يصبح وزيراً، وسألنا بالتالي عما آلت اليه الأمور، وهل نحن امام موازنة تأخذ في الاعتبار نقاشات لجنة المال والموازنة وتوصياتها التي رفعت الى رئاسة الحكومة؟ وهل نحن كذلك، امام قطع حساب سيصل مع إقرار الموازنة، لننهي هذه المسألة بحسب الأصول، كما ينص الدستور وقانون المحاسبة العمومية؟".

وقال كنعان " أنا اتحدث وفق ما يقتضيه الدستور وقانون المحاسبة العمومية، ومن يريد اتخاذ موقف سياسي فهو حر، وذلك لا يعنيني. والمسار الذي اطرحه في ضوء ما لدينا، هو للتعاون بين المعنيين في هذا العهد الجديد، لننجز ولا نسجل المواقف. ونحن نريد الموازنة، وهذا توجه كل الكتل الممثلة في اللجنة، واعتقد انه توجه عام في لبنان، ولا احد فرح من دون موازنة، وسنقوم بكل عمل تحت سقف الدستور والقانون يوصل الى موازنة".

أضاف "ولكن كما صرحت غالبية النواب ووزير المال ايضاً، فلا تسوية على هذا الصعيد تمنع المحاسبة، ونحن سنعمل وفق المعطيات المتوافرة تحت سقف الدستور والقانون. واذا توصلنا بهذا المنهج والمنطق الى حلول كان به، وهو ما اتمناه كما غالبية اللبنانيين. ولكن الموازنة لا تعني حذف كل شيء كما حصل في الماضي. وتصفير الحسابات عامي 1993 و1994 ، أدى الى مشكلات لا تزال وزارة المال حتى اليوم غير قادرة على حلّها. ونحن وإذ نثني جميعاً على الجهود التي قامت بها وزارة المال، منذ العام 2010 ولا تزال، لاعادة تكوين الحسابات من جديد، وكانت هناك ثغرات في اعداد الحسابات والقيود الثبوتية والهبات غير المسجّلة، نؤكد انه حصل تقدّم في ضوء العمل الجدّي، واستمرار مشكلة الحسابات لا يعني غياب التقدم، لاسيما انه على صعيد الحسابات وإصلاح الموازنة، تغيرت أمور كثيرة وستتبدل في المرحلة الآتية".

وقال كنعان :" على سبيل المثال، هناك 23 مرسوما فقط من اصل 293 من الهبات غير المسجّلة. وبالنسبة الى حساب القيد المؤقت لل11 الف مليار، فهناك انفاق من دون مراسيم وهو عائق يحاولون إيجاد حل له".

وأشار كنعان الى أن "الحسابات قد لا تكون جاهزة، كما فهمنا على رغم العمل المضني، وبالعودة الى جلسة المال والموازنة قبل ثلاث سنوات، كان هناك حديث عن تقدم. ولكن، بشفافية نقول ان هناك مشاكل قد لا يكون من إمكان لحلها. فهناك قيود فقدت وانفاق لم يكن مسنوداً لمراسيم وقوانين ومن الصعب معرفته".

وقال "امام هذا الواقع، هناك من يقول ان لا موازنة، في ضوء المواد الدستورية التي تحول دون إقرار موازنة من دون حسابات. واليوم، نبحث بصيغة قانونية تبقي هذه الذمة مفتوحة بمهل محددة، ولم يحصل بحث جدّي وتوصل الى اتفاق على هذا الصعيد. واذا استمر الوضع على ما هو عليه، ولم يقبل ديوان المحاسبة بالحسابات، فنحن امام واقع ان البلاد بحاجة لموازنة، ولا نريد في الوقت نفسه ان نكون قد تجاوزنا الحسابات. وضمن هذين الحدين، سيكون النقاش في المرحلة المقبلة، خصوصاً اذا ما اكدت وزارة المال ان لا إمكانية لانجاز الحسابات، فعندها سنلجأ لاي حل يراعي الدستور والقانون ولا يلغي المحاسبة، ويبقي الذمة مفتوحة بشكل جدي لا فلكلوري. فلا مصلحة للبنان بأي تسوية تضب كل شيء، والمسألة بالنسبة الينا، وبالنسبة لي شخصياً، ليست قضية سياسية، ونريد ان تكون حساباتنا تجاه القانون والدستور واللبنانيين والمجتمع الدولي صحيحة".

واعتبر كنعان ان هناك إصلاحات مطلوبة على صعيد الموازنة، ولن نقبل بالتالي بأي موازنة. فالموازنة هي نفقات وايرادات وليست إجازة للاستدانة بلا سقف، و هبات لا تسجل وتدخل في حساب الخزينة، وليست قوانين برامج يصادق عليها بالمليارات بلا بحث جدي ومعمق ومستقل. واذا كنا امام فرصة تاريخية بعهد جديد وتوافق سياسي عريض، فالتوافق يجب ان يحترم القانون والإصلاح وضبط الانفاق المالي والعمل جديا لجعل كل انفاق، اكان صناديق او هيئات او خزينة، مراقباً بحسب الأصول ويخرج بشكل سليم من الخزينة، لا كما كان يحصل بلا رقابة او توثيق".

وتابع كنعان " بحثنا كذلك بالعجز، وبحسب ارقام وزارة المال غير النهائية طالما ان الموازنة لم تناقش وتقر بعد في الحكومة، فالعجز هو 6 آلاف مليار، وخدمة الدين 7 آلاف مليار، والانفاق الاجمالي مع السلسلة يبلغ 24 الف مليار، والدين العام 106 آلاف مليار. وقد حصلت مناقشة لهذه الأرقام وكل طرف اعطى رأيه. والمطلوب ان نسير قدما باتجاه شفافية اكبر لمصلحة الجميع، وقد نتباين بالاراء احياناً، ولكن الهدف ان لا تسويات، وضرورة تأمين موازنة إصلاحية، والخروج من مشكلة الحسابات التي يقول وزير المال انه سيحيل التقرير بشأنها عند انتهاء العمل وليتحمل المجلس النيابي المسؤولية في حال وجود فجوات. ونحن نفهم من ذلك ان هناك مشكلة، وعلى هذه المشكلة ان لا تعيق إقرار الموازنة ولكن ان لا تعيق كذلك المراقبة والرقابة".

وسأل كنعان "ما نفع موازنات تأتي وتذهب بلا رقابة ومن دون ان نعرف كيف احترمت الاعتمادات والأصول واجازة المجلس النيابي. فنعم للموازنة والمحاسبة، وسيكون هناك بحث قانوني ودستوري وعمل جدي بلا خلفية سياسية. وأؤكد كرئيس للجنة وكأمين سر لتكتل التغيير والإصلاح، انني ذاهب لللتعاون بلا خلفية سياسية لاقرار موازنة، ونحن ضنينون بالخروج بما يحترم الدستور والإصلاح، ويعالج الحسابات المالية بلا أي تسوية او إعاقة للموازنة، لان التسويات ترسخ في ذهن الرأي العام والإدارة والمجتمع الدولي بأن لبنان بلد متفلت ولا ضوابط فيه بل تسويات كل عقدين، فنفقد الثقة بأنفسنا، وثقة المواطن بدولته، وثقة المجتمع الدولي بلبنان".

ورداً على سؤال قال كنعان " عملية الحسابات يجب ان لا تعيق إقرار الموازنة، والمخارج تطرح اليوم مع إعطاء مهلة محددة وفق الدستور والقانون لانجاز الحسابات، وهي مسألة تحتاج الى حوار جدي واكثر من جلسة، والأكيد ان لا تسويات. واذا توافرت الإرادة السياسية لدى الجميع بتحكيم الدستور والقانون والمصلحة الوطنية، يمكن ان نبقي الذمة مفتوحة بلا تصفير للحسابات، وان نجد الحل القانوني، لاسيما ان وزارة المال عملت على مدى سنوات لاعادة تكوين الحاسابات بعد عمل لجنة المال منذ العام 2010".

ورداً على سؤال عن سلسلة الرتب قال "هناك امل يموازنة تتضمن السلسة بحسب ما فهمنا من وزير المال، والنقاش في مجلس الوزراء يقرر الامر، ولدينا مشروع سلسلة في مجلس النواب يمكن بحثه ولن نعدم وسيلة لاقرار السلسلة. فالمهم لا الشكل، بل الإرادة الساسية التي لا اريد التشكيك بها، وسأتعاطى مع الأمور كما تظهر لنا، وفي اول بادرة إيجابية، هناك موازنة تتضمن السلسلة، التي لم نطلع عليها بعد في ضوء عدم احالتها بعد الى المجلس النيابي. وأتمنى تعاطي الحكومة مع السلسلة بجدّية، ولدي تجربة شخصية بهذا المجال لا اريد ان تتكرر. فلا يجب إعطاء الامل للناس، والعمل على إيجاد مخارج في الوقت نفسه. فيجب تعزيز الإدارة واعطاء الحقوق للموظفين في القطاع العام وفق الإمكانات المتوافرة واجراء الإصلاح المطلوب".

وعن الصيغ المطروحة لحل مسألة الحسابات قال كنعان" هناك عدد من الصيغ المقبولة التي لن اتحدث عنها في الاعلام. وهذه المسألة ستكون محور البحث مع الموازنة للتوصل الى حل يحترم القانون. ولا يأس على هذا الصعيد بل عمل جدّي، ولو اردنا ان نيأس لما استمرينا بالعمل الإصلاحي منذ العام 2010، ولما انتخبنا الرئيس الميثاقي القوي على رغم قول كثيرين بعدم وجود إمكانية لذلك في حينه. واليوم، سنقرع جلس الفرح، وكما اتى رئيس للجمهورية وشكلت الحكومة، سنعبر جبال الصعاب بلا استسلام للوصول الى الحلول الدستورية والقانونية بعيداً من أي تسوية على حساب المال العام".