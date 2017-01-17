النائب أبي نصر: شعرنا أنّ للجمهورية رأسًا يحميها وللدولة رئيسًا يسهر على استقرارها

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تعليقًا على خطاب فخامة الرئيس أمام السلك الدبلوماسي، صدر عن مكتب النائب نعمة الله أبي نصر البيان التالي:

باعتزاز استمعنا إلى خطاب فخامة الرئيس ميشال عون أمام السلك الدبلوماسي فشعرنا أنّ للجمهورية رأسًا يحميها وللدولة رئيسًا يسهر على استقرارها.

من زمان لم نسمع كلامًا رئاسيًا يفيض بالمبادىء الوطنية ويحترم إرادة اللبنانيين ويحرص على كرامتهم، رئيسًا يتحدث عن إرادة واضحة بتأمين الإستقرار ويتمسك بقانونٍ يؤمّن صحّة التمثيل النيابي لجميع اللبنانيين ويقول "قد يخسر البعض مقاعدهم ولكن نربح الوطن"

ومن زمان لم نسمع كلامًا رئاسيًا صريحًا في مخاطبة الامم المتحدة ودول العالم بأنّ أزمة النازحين السوريين هي مسؤولية دولية والحل بعودة آمنة لبلدهم.

إنّ خطاب فخامة الرئيس أمام السلك الدبلوماسي يكمل خطاب القسم، ويشكل نهجًا واضحًا إذا تعاون اللبنانيون على سلوكه، يكون لبنان هو الرابح فتعود الدولة عادلة قوية في الداخل ومحصّنة محترمة تجاه الخارج، دولة يثق بها شعبها وتفرض إحترامها في العالم.